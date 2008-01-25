Як подбати про своє серце у період вагітності?

Джером Федершпіль (Jerome Federspiel), професор акушерства та гінекології Медичної школи Університету Дьюка (Duke University School Of Medicine), США, дав поради жінкам про те, як піклуватися про своє серце у період вагітності.

Вагітність викликає безліч змін в організмі, але є одна, яка може здивувати багатьох жінок. Ця зміна непомітна на перший погляд і полягає в тому, що до кінця вагітності серцю доводиться перекачувати в середньому майже на 50% більше крові, ніж до періоду вагітності, а потім воно має швидко повернутися до нормальної роботи після пологів. Більшість вагітних добре переносять ці зміни. Водночас вагітність може бути «стрес-тестом» для серця, який може призводити до розвитку серцево-судинних захворювань у жінок, у яких раніше не виявляли серцево-судинної патології. Також вагітність може утруднити лікування серцево-судинних захворювань, що існували до вагітності.

Які ж серцево-судинні захворювання можуть розвинутися у період вагітності? Найчастіше в період вагітності розвивається серцево-судинна патологія, пов’язана з підвищенням артеріального тиску (прееклампсія та гестаційна артеріальна гіпертензія), порушеннями серцевого ритму (аритмії) та зниженням насосної функції серцевого м’яза (серцева недостатність).

У пологовому центрі Дьюка (Duke Birthing Center) лікарі лікують вагітних з підвищеним артеріальним тиском, вродженими та набутими вадами серця та іншими набутими захворюваннями серця. Високоякісна допомога фахівців із догляду за вагітними із серцево-судинними захворюваннями може мати вирішальне значення для забезпечення безпечного та щасливого результату для матері та дитини.

У жінок, у яких у період вагітності відзначали ускладнення з боку серцево-судинної системи, надалі підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Пацієнткам необхідно знати про підвищений ризик розвитку кардіологічної патології та отримувати профілактичну допомогу.

Порада № 1

Якщо у вас раніше діагностували захворювання серцево-судинної системи і ви плануєте вагітність, поговоріть зі своїм лікарем і подумайте про консультації кардіолога та акушера-гінеколога, перш ніж завагітніти. У багатьох пацієнток, які завагітніли з діагностованим захворюванням серця, може бути безпечна та успішна вагітність. Консультація фахівців перед вагітністю дозволить спрогнозувати будь-які потенційні ускладнення у період вагітності, переконатися, що лікарські засоби, які ви приймаєте, не протипоказані у період вагітності, розробити індивідуальну програму спостереження та догляду у цей період.

Порада № 2

Запитайте свого лікаря, чи підходить вам терапія низькими дозами ацетилсаліцилової кислоти. Продемонстровано, що для багатьох пацієнток з факторами ризику ускладнень вагітності, пов’язаних із підвищеним артеріальним тиском, таких як прееклампсія, щоденний прийом низьких доз ацетилсаліцилової кислоти сприяє профілактиці розвитку ускладнень.

Порада № 3

Якщо ви вагітні і турбуєтеся про своє серце, повідомте про це свого лікаря! Симптоми вагітності та серцево-судинних захворювань у деяких випадках схожі — наприклад, багато вагітних відзначають задишку та набряки ніг у III триместр вагітності. Деякі симптоми, на які слід звернути увагу, включають раптове посилення втоми, втрату свідомості (непритомність), біль у грудях, задишку, утруднене дихання в положенні лежачи, прискорене серцебиття і набряк ніг, що раптово розвинувся. Важливо, щоб ваш лікар знав про будь-які нові симптоми та проблеми, щоб вирішити, чи необхідно проводити подальше обстеження, лікування або здійснювати спеціальний догляд.

За матеріалами www.medicalxpress.com