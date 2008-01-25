Вітамін D: питання та відповіді

Вітамін D є не просто класичним вітаміном, а D-гормоном, що регулює функціонування близько 2000 генів в організмі людини, впливаючи на імунну, репродуктивну, дихальну, кісткову та м’язову системи. У більш ніж 40 різних органах організму людини виявлено специфічні VDR-рецептори до вітаміну D. Вітамін D в організмі людини задіяний у таких процесах:

бере участь у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну: сприяє засвоєнню кальцію в кишечнику, підтримує необхідний рівень кальцію та фосфору в крові, активізує кістковий метаболізм;

стимулює секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, а також опосередковано активує кальційзалежну ендопептидазу β-клітин, яка перетворює проінсулін на активний інсулін. Вітамін D впливає на чутливість тканин до інсуліну, безпосередньо стимулюючи експресію рецепторів інсуліну в клітинах;

стимулює синтез жіночих та чоловічих статевих гормонів (естрогену, прогестерону, тестостерону), позитивно впливає на репродуктивну функцію як жінок, так і чоловіків;

сприяє активації захисної функції організму, позитивно впливаючи як на вроджений, так і на набутий імунітет, запускає в організмі синтез власних антимікробних пептидів: кателіцидинів та дефензинів, сприяє зниженню ризику розвитку застудних захворювань, забезпечує регулювальний вплив на зростання, розвиток та оновлення клітин імунної системи;

сприяє пригніченню пухлинного ангіогенезу (утворення нових кровоносних судин у тканинах пухлини), посилює міжклітинні взаємодії і за рахунок цього уповільнює проліферацію (розростання тканини шляхом інтенсивного поділу клітин), крім того, допомагає підтримувати нормальний градієнт кальцію в клітинах, що є важливим фактором диференціації клітин;

бере участь у синтезі нейромедіаторів — біологічно активних речовин, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів між нервовими клітинами, здатний позитивно впливати на синтез серотоніну та дофаміну, які мають велике значення для нормального психоемоційного стану людини;

у результаті впливу вітаміну D у мітохондріях клітин підвищується синтез аденозинтрифосфату, який є власним універсальним джерелом енергії для всіх біохімічних процесів, що відбуваються в організмі.

Що таке вітамін D?

До групи вітаміну D входять кальцитріол, ергокальциферол, холекальциферол та інші похідні. Холекальциферол — вітамін D 3 — може надходити в організм людини з їжею чи синтезуватися під впливом ультрафіолетових променів. А ергокальциферол — вітамін D 2 — може лише потрапляти в організм з їжею.

У міру надходження в організм вітаміни D 3 і D 2 у плазмі крові з’єднуються з вітамін-D-зв’язуючим білком (Vitamin D-binding protein — VDBP) і транспортуються до печінки. Тут вони гідроксилюються в позиції С 25 для депонування в організмі. Далі транспортним білком 25-гідроксивітамін D переноситься в нирки, де ще раз гідроксилюється, вже в позиції С 1 . Утворюється активна форма вітаміну — 1,25-дигідроксихолекальциферол або кальцитріол.

Вітамін D, який називають холекальциферолом, організм людини може утворювати самостійно. Умовою для цього є потрапляння достатньої кількості ультрафіолетового світла на шкіру. Тому вітамін D часто називають просто «сонячним вітаміном». Отже, для достатнього надходження вітаміну D в організм необхідне сонячне світло. Ультрафіолетовий спектр сонячного світла забезпечує перетворення провітаміну на його активну форму.

Здатність організму самостійно утворювати вітамін D слабшає з віком. Тому люди похилого віку мають приділяти особливу увагу тому, щоб досить часто перебувати на свіжому повітрі в літні місяці. При недостатньому синтезі вітаміну D організм потребує надходження більшої його кількості з їжею. Потреба в надходженні вітаміну D з їжею стає тим більшою, чим менше часу людина проводить під променями сонця. У зимовий час у наших широтах сонячних променів, як правило, недостатньо для того, щоб у шкірі утворилася потрібна кількість вітаміну D. У цей час організм забезпечується вітаміном D за рахунок власних запасів.

Навіщо потрібен вітамін D?

Вітамін D регулює близько 3% геному людини, включаючи гени інсулінового рецептора та стероїдогенезу (синтезу всіх стероїдних та статевих гормонів). Дефіцит вітаміну D може бути фактором ризику розвитку метаболічного синдрому. Вітамін D чинить захисний ефект на функцію ендотелію шляхом стимулювання синтезу NO та зниження утворення активних форм кисню.

Користь вітаміну D для кісткової системи

Сприяє забезпеченню міцності кісток та зубів, зниженню ризику розвитку рахіту, остеомаляції.

Користь вітаміну D для ендокринної системи

Вітамін D впливає на метаболізм глюкози та інсуліну, а дефіцит вітаміну D є фактором ризику розвитку інсулінорезистентності, порушення толерантності до глюкози. Вітамін D позитивно впливає на ліпідний обмін, сприяючи зниженню в крові рівня загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїнів низької щільності. Вітамін D відіграє істотну роль у корекції ожиріння та перебігу метаболічного синдрому.

Користь вітаміну D для репродуктивної системи

Рекомендується для застосування у пар, які планують вагітність, але зачаття не відбувається. У жінок з достатнім рівнем вітаміну D запліднення яйцеклітин відбувається частіше. Нормальний рівень вітаміну D дозволяє покращити результати екстракорпорального запліднення. Найімовірніше, цей ефект зумовлений впливом вітаміну D на ендометрій. Вітамін D дозволяє підвищити товщину ендометрію у жінок із синдромом полікістозних яєчників. Розвиток аденоми передміхурової залози достовірно асоціюється з дефіцитом/недостатністю вітаміну D згідно з наявними даними клініко-епідеміологічних досліджень.

Користь вітаміну D для імунної системи

Нестача вітаміну D в організмі може призводити до ослаблення імунного захисту організму.

Користь вітаміну D для органів чуття

Розвиток діабетичної ретинопатії як найбільш поширеної причини сліпоти та макулодистрофії (вікова макулярна дегенерація) пов’язаний з дефіцитом вітаміну D. Виникнення та тяжкість перебігу синдрому «сухого» ока асоційовані з дефіцитом/недостатністю вітаміну D в організмі. Доведено, що додавання вітаміну D до раціону пацієнтів з цією патологією сприяло секреції сльози, зниженню нестійкості сльози та зменшенню вираженості запалення поверхні очей.

Користь вітаміну D для профілактики раку

Вітамін D та його метаболіти можуть знижувати ймовірність розвитку різних видів раку (найбільш масштабні дослідження проведені щодо раку молочної залози та колоректального раку). Також вітамін D сприяє зниженню проліферації метапластичних клітин.

Користь вітаміну D для нервової системи

Вітамін D позитивно впливає на діяльність нервової системи, у тому числі психоемоційний стан та когнітивні функції: настрій, пам’ять, увага, працездатність, загальний тонус організму.

Користь вітаміну D для серцево-судинної системи

Вітамін D є важливим фактором нормального функціонування серцево-судинної системи. Вітамін D перешкоджає розвитку артеріальної гіпертензії, забезпечує нормальне функціонування ендотелію, стан м’язової стінки судин та процеси згортання крові.

Користь вітаміну D для загального стану

Вітамін D сприяє усуненню втоми та підвищенню тонусу організму через регулювання власного енергетичного потенціалу клітин.

Користь вітаміну D для м’язів

Вітамін D сприяє підтримці сили м’язів та нервово-м’язової провідності, завдяки чому знижує ризик падінь та переломів.

Користь вітаміну D для дихальної системи

Вітамін D сприяє запобіганню патологічних змін гладеньких м’язів повітроносних шляхів, регулює скорочення м’язів дихальних шляхів та запальну відповідь, що сприяє нормальному функціонуванню легень.

Скільки потрібно бути на сонці, щоб покрити потребу організму у вітаміні D?

Необхідна тривалість щоденного перебування на сонці залежить від багатьох факторів — пора доби, пора року, регіон проживання, колір шкіри, особливості раціону та обміну речовин тощо. У середньому людям зі світлою шкірою рекомендується проводити на сонці 10–20 хв на день у період березень–травень, 5–10 хв — у період червень–серпень і 10–20 хв — у період вересень–жовтень. Особам з темною шкірою в ті ж періоди рекомендується проводити на сонці 15–25 хв, 10–15 хв та 15–25 хв на день відповідно. Ці рекомендації стосуються денного часу, тобто часового інтервалу 12:00–15:00.

Дефіцит вітаміну D розвивається у людей, які проводять багато часу у приміщенні або працюють у нічний час доби. Факторами, що зумовлюють розвиток дефіциту вітаміну, також є бідний раціон харчування, хронічне недосипання та низька фізична активність.

Які продукти містять вітамін D?

Харчовими джерелами вітаміну D можуть бути:

жирні сорти риби, риб’ячий жир (оптимальними будуть лосось або тріска);

вершкове масло;

сир;

жирні молочні продукти;

яєчний жовток;

ікра;

деякі види грибів;

дріжджі.

Як діагностувати дефіцит вітаміну D?

Для оцінки рівня вітаміну D в організмі слід здати кров у лабораторії на такий показник, як 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D. Цей аналіз дозволить оцінити, чи є в організмі дефіцит, недостатність, надлишок чи нормальний вміст вітаміну. Також цей аналіз використовують для оцінки ефективності прийому вітаміну D.

Окрім того, лабораторії пропонують аналіз крові на 1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D. Однак це дослідження роблять з іншою метою — для ранньої діагностики ниркової недостатності та диференційної діагностики причин гіперкальціємії.

Аналіз вітаміну D: як здавати?

Для аналізу крові на вітамін D не потрібно якоїсь особливої підготовки. Аналіз призначає лікар залежно від клінічної симптоматики та з урахуванням особливостей способу життя та раціону пацієнта.

Як підвищити рівень вітаміну D?

Вміст вітаміну D в організмі можна підвищити за рахунок збалансованого харчування та щоденного перебування на сонці. Однак для більшості людей, які працюють в Україні, ці поради не підходять, оскільки вимагають значного перегляду способу життя, зміни графіка роботи тощо. Тому рекомендовано приймати регулярно препарати вітаміну D у дозуваннях, що відповідають масі тіла та стану здоров’я.

Вітамін D: 5 мкг — це скільки?

Зазвичай 1 мкг вітаміну D містить 40 МО, так що в 5 мкг міститься 200 МО діючої речовини. Однак у різних виробників доза та концентрація діючої речовини можуть відрізнятися, тому слід уважно вивчати інструкцію до застосування конкретного препарату або дієтичної добавки.

Як вибрати правильну дозу вітаміну D?

Препарат вітаміну D підбирають, виходячи з потреб пацієнта. Дозу підбирає лікар. Вітамін D 3 випускається у формі м’яких капсул, що містять жировий розчин, а також у формі оральних крапель — водний розчин. Препарат вітаміну D може бути зареєстрований як лікарський засіб або дієтична добавка.

Який вітамін D є кращим: водний чи олійний?

Водний розчин вітаміну D 3 всмоктується легше, ніж олійний. Тому маленьким дітям, особливо недоношеним, у яких відзначається незрілість травної системи та недостатнє утворення жовчі, рекомендується застосовувати саме водний розчин. Для здорових дорослих людей цілком підходить масляний розчин у капсулах.

Як правильно приймати вітамін D?

Препарати вітаміну D зазвичай приймають 1 раз на добу всю дозу одразу. Для високодозових препаратів (5000 МО та більше) можливе застосування через день, оскільки вітамін D накопичується в організмі. Рекомендовану добову дозу підбирає лікар, виходячи з того, що для дорослих людей у віці 18–70 років добова норма становить 600 МО, для осіб віком старше 70 років — 800 МО, а безпечна верхня межа дозування становить 10 000 МО на добу. Найбільш поширене рекомендоване дозування вітаміну D для дорослих становить 2000 МО на добу.

Коли приймати вітамін D: вранці чи ввечері?

Немає прямих вказівок на те, в який час краще приймати вітамін D. Проте надходила інформація про те, що засвоєння вітаміну D активізується за наявності жовчі у просвіті шлунково-кишкового тракту, тому раціональніше приймати препарат зранку або вдень.

Як приймати вітамін D: до чи після їжі?

Препарат краще засвоюється за наявності жовчі, тому слід приймати його перед їжею. Також можна додавати вітамін D (краплі або вміст капсули) безпосередньо в їжу.

Як приймати Аквадетрим?

Звичайна доза з метою профілактики рахіту у доношених дітей у віці 4 тиж — 1 року при правильному догляді та достатньому перебуванні під впливом сонячних променів — 1 крапля на добу (500 МО вітаміну D на добу), у недоношених — 1000 МО вітаміну D на добу, тобто 2 краплі. Сонячним літом можна обмежити дозу 500 МО (1 крапля на добу). Протягом 2–3-го року життя може виникнути потреба в подальшому призначенні вітаміну D, особливо в зимовий період.

Дітям грудного віку краплі дають із ложкою молока чи каші. Додавати краплі в пляшечку або тарілку не рекомендується, оскільки при цьому не можна гарантувати прийом всієї дози.

Діти старшого віку та дорослі приймають препарат у ложці з рідиною.

Омега-3 та вітамін D: як приймати?

Вітамін D добре поєднується з омега-3-поліненасиченими жирними кислотами — ейкозапентаєновою та докозагексаєновою. Їх можна приймати одночасно. Також деякі дієтичні добавки містять комплекс цих діючих речовин в оптимальних концентраціях.

Вітамін D та вагітність

Вітамін D необхідний вагітним, проте його слід приймати під суворим контролем лікаря. Хронічне передозування може призвести до вад розвитку скелета та стенозу аорти плода.

Кому протипоказаний вітамін D?

Вітамін D слід з обережністю застосовувати при виражених захворюваннях функції нирок, сечокам’яній хворобі (оскільки він зумовлює утворення кальцієвих каменів), порушеннях обміну кальцію та фосфору, а також при активних формах туберкульозу та саркоїдозу.