Вітамін D: питання та відповіді
Вітамін D є не просто класичним вітаміном, а D-гормоном, що регулює функціонування близько 2000 генів в організмі людини, впливаючи на імунну, репродуктивну, дихальну, кісткову та м’язову системи. У більш ніж 40 різних органах організму людини виявлено специфічні VDR-рецептори до вітаміну D. Вітамін D в організмі людини задіяний у таких процесах:
- бере участь у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну: сприяє засвоєнню кальцію в кишечнику, підтримує необхідний рівень кальцію та фосфору в крові, активізує кістковий метаболізм;
- стимулює секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, а також опосередковано активує кальційзалежну ендопептидазу β-клітин, яка перетворює проінсулін на активний інсулін. Вітамін D впливає на чутливість тканин до інсуліну, безпосередньо стимулюючи експресію рецепторів інсуліну в клітинах;
- стимулює синтез жіночих та чоловічих статевих гормонів (естрогену, прогестерону, тестостерону), позитивно впливає на репродуктивну функцію як жінок, так і чоловіків;
- сприяє активації захисної функції організму, позитивно впливаючи як на вроджений, так і на набутий імунітет, запускає в організмі синтез власних антимікробних пептидів: кателіцидинів та дефензинів, сприяє зниженню ризику розвитку застудних захворювань, забезпечує регулювальний вплив на зростання, розвиток та оновлення клітин імунної системи;
- сприяє пригніченню пухлинного ангіогенезу (утворення нових кровоносних судин у тканинах пухлини), посилює міжклітинні взаємодії і за рахунок цього уповільнює проліферацію (розростання тканини шляхом інтенсивного поділу клітин), крім того, допомагає підтримувати нормальний градієнт кальцію в клітинах, що є важливим фактором диференціації клітин;
- бере участь у синтезі нейромедіаторів — біологічно активних речовин, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів між нервовими клітинами, здатний позитивно впливати на синтез серотоніну та дофаміну, які мають велике значення для нормального психоемоційного стану людини;
- у результаті впливу вітаміну D у мітохондріях клітин підвищується синтез аденозинтрифосфату, який є власним універсальним джерелом енергії для всіх біохімічних процесів, що відбуваються в організмі.
Що таке вітамін D?
До групи вітаміну D входять кальцитріол, ергокальциферол, холекальциферол та інші похідні. Холекальциферол — вітамін D3 — може надходити в організм людини з їжею чи синтезуватися під впливом ультрафіолетових променів. А ергокальциферол — вітамін D2 — може лише потрапляти в організм з їжею.
У міру надходження в організм вітаміни D3 і D2 у плазмі крові з’єднуються з вітамін-D-зв’язуючим білком (Vitamin D-binding protein — VDBP) і транспортуються до печінки. Тут вони гідроксилюються в позиції С25 для депонування в організмі. Далі транспортним білком 25-гідроксивітамін D переноситься в нирки, де ще раз гідроксилюється, вже в позиції С1. Утворюється активна форма вітаміну — 1,25-дигідроксихолекальциферол або кальцитріол.
Вітамін D, який називають холекальциферолом, організм людини може утворювати самостійно. Умовою для цього є потрапляння достатньої кількості ультрафіолетового світла на шкіру. Тому вітамін D часто називають просто «сонячним вітаміном». Отже, для достатнього надходження вітаміну D в організм необхідне сонячне світло. Ультрафіолетовий спектр сонячного світла забезпечує перетворення провітаміну на його активну форму.
Здатність організму самостійно утворювати вітамін D слабшає з віком. Тому люди похилого віку мають приділяти особливу увагу тому, щоб досить часто перебувати на свіжому повітрі в літні місяці. При недостатньому синтезі вітаміну D організм потребує надходження більшої його кількості з їжею. Потреба в надходженні вітаміну D з їжею стає тим більшою, чим менше часу людина проводить під променями сонця. У зимовий час у наших широтах сонячних променів, як правило, недостатньо для того, щоб у шкірі утворилася потрібна кількість вітаміну D. У цей час організм забезпечується вітаміном D за рахунок власних запасів.
Навіщо потрібен вітамін D?
Вітамін D регулює близько 3% геному людини, включаючи гени інсулінового рецептора та стероїдогенезу (синтезу всіх стероїдних та статевих гормонів). Дефіцит вітаміну D може бути фактором ризику розвитку метаболічного синдрому. Вітамін D чинить захисний ефект на функцію ендотелію шляхом стимулювання синтезу NO та зниження утворення активних форм кисню.
Користь вітаміну D для кісткової системи
Сприяє забезпеченню міцності кісток та зубів, зниженню ризику розвитку рахіту, остеомаляції.
Користь вітаміну D для ендокринної системи
Вітамін D впливає на метаболізм глюкози та інсуліну, а дефіцит вітаміну D є фактором ризику розвитку інсулінорезистентності, порушення толерантності до глюкози. Вітамін D позитивно впливає на ліпідний обмін, сприяючи зниженню в крові рівня загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїнів низької щільності. Вітамін D відіграє істотну роль у корекції ожиріння та перебігу метаболічного синдрому.
Користь вітаміну D для репродуктивної системи
Рекомендується для застосування у пар, які планують вагітність, але зачаття не відбувається. У жінок з достатнім рівнем вітаміну D запліднення яйцеклітин відбувається частіше. Нормальний рівень вітаміну D дозволяє покращити результати екстракорпорального запліднення. Найімовірніше, цей ефект зумовлений впливом вітаміну D на ендометрій. Вітамін D дозволяє підвищити товщину ендометрію у жінок із синдромом полікістозних яєчників. Розвиток аденоми передміхурової залози достовірно асоціюється з дефіцитом/недостатністю вітаміну D згідно з наявними даними клініко-епідеміологічних досліджень.
Користь вітаміну D для імунної системи
Нестача вітаміну D в організмі може призводити до ослаблення імунного захисту організму.
Користь вітаміну D для органів чуття
Розвиток діабетичної ретинопатії як найбільш поширеної причини сліпоти та макулодистрофії (вікова макулярна дегенерація) пов’язаний з дефіцитом вітаміну D. Виникнення та тяжкість перебігу синдрому «сухого» ока асоційовані з дефіцитом/недостатністю вітаміну D в організмі. Доведено, що додавання вітаміну D до раціону пацієнтів з цією патологією сприяло секреції сльози, зниженню нестійкості сльози та зменшенню вираженості запалення поверхні очей.
Користь вітаміну D для профілактики раку
Вітамін D та його метаболіти можуть знижувати ймовірність розвитку різних видів раку (найбільш масштабні дослідження проведені щодо раку молочної залози та колоректального раку). Також вітамін D сприяє зниженню проліферації метапластичних клітин.
Користь вітаміну D для нервової системи
Вітамін D позитивно впливає на діяльність нервової системи, у тому числі психоемоційний стан та когнітивні функції: настрій, пам’ять, увага, працездатність, загальний тонус організму.
Користь вітаміну D для серцево-судинної системи
Вітамін D є важливим фактором нормального функціонування серцево-судинної системи. Вітамін D перешкоджає розвитку артеріальної гіпертензії, забезпечує нормальне функціонування ендотелію, стан м’язової стінки судин та процеси згортання крові.
Користь вітаміну D для загального стану
Вітамін D сприяє усуненню втоми та підвищенню тонусу організму через регулювання власного енергетичного потенціалу клітин.
Користь вітаміну D для м’язів
Вітамін D сприяє підтримці сили м’язів та нервово-м’язової провідності, завдяки чому знижує ризик падінь та переломів.
Користь вітаміну D для дихальної системи
Вітамін D сприяє запобіганню патологічних змін гладеньких м’язів повітроносних шляхів, регулює скорочення м’язів дихальних шляхів та запальну відповідь, що сприяє нормальному функціонуванню легень.
Скільки потрібно бути на сонці, щоб покрити потребу організму у вітаміні D?
Необхідна тривалість щоденного перебування на сонці залежить від багатьох факторів — пора доби, пора року, регіон проживання, колір шкіри, особливості раціону та обміну речовин тощо. У середньому людям зі світлою шкірою рекомендується проводити на сонці 10–20 хв на день у період березень–травень, 5–10 хв — у період червень–серпень і 10–20 хв — у період вересень–жовтень. Особам з темною шкірою в ті ж періоди рекомендується проводити на сонці 15–25 хв, 10–15 хв та 15–25 хв на день відповідно. Ці рекомендації стосуються денного часу, тобто часового інтервалу 12:00–15:00.
Дефіцит вітаміну D розвивається у людей, які проводять багато часу у приміщенні або працюють у нічний час доби. Факторами, що зумовлюють розвиток дефіциту вітаміну, також є бідний раціон харчування, хронічне недосипання та низька фізична активність.
Які продукти містять вітамін D?
Харчовими джерелами вітаміну D можуть бути:
- жирні сорти риби, риб’ячий жир (оптимальними будуть лосось або тріска);
- вершкове масло;
- сир;
- жирні молочні продукти;
- яєчний жовток;
- ікра;
- деякі види грибів;
- дріжджі.
Як діагностувати дефіцит вітаміну D?
Для оцінки рівня вітаміну D в організмі слід здати кров у лабораторії на такий показник, як 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D. Цей аналіз дозволить оцінити, чи є в організмі дефіцит, недостатність, надлишок чи нормальний вміст вітаміну. Також цей аналіз використовують для оцінки ефективності прийому вітаміну D.
Окрім того, лабораторії пропонують аналіз крові на 1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D. Однак це дослідження роблять з іншою метою — для ранньої діагностики ниркової недостатності та диференційної діагностики причин гіперкальціємії.
Аналіз вітаміну D: як здавати?
Для аналізу крові на вітамін D не потрібно якоїсь особливої підготовки. Аналіз призначає лікар залежно від клінічної симптоматики та з урахуванням особливостей способу життя та раціону пацієнта.
Як підвищити рівень вітаміну D?
Вміст вітаміну D в організмі можна підвищити за рахунок збалансованого харчування та щоденного перебування на сонці. Однак для більшості людей, які працюють в Україні, ці поради не підходять, оскільки вимагають значного перегляду способу життя, зміни графіка роботи тощо. Тому рекомендовано приймати регулярно препарати вітаміну D у дозуваннях, що відповідають масі тіла та стану здоров’я.
Вітамін D: 5 мкг — це скільки?
Зазвичай 1 мкг вітаміну D містить 40 МО, так що в 5 мкг міститься 200 МО діючої речовини. Однак у різних виробників доза та концентрація діючої речовини можуть відрізнятися, тому слід уважно вивчати інструкцію до застосування конкретного препарату або дієтичної добавки.
Як вибрати правильну дозу вітаміну D?
Препарат вітаміну D підбирають, виходячи з потреб пацієнта. Дозу підбирає лікар. Вітамін D3 випускається у формі м’яких капсул, що містять жировий розчин, а також у формі оральних крапель — водний розчин. Препарат вітаміну D може бути зареєстрований як лікарський засіб або дієтична добавка.
Який вітамін D є кращим: водний чи олійний?
Водний розчин вітаміну D3 всмоктується легше, ніж олійний. Тому маленьким дітям, особливо недоношеним, у яких відзначається незрілість травної системи та недостатнє утворення жовчі, рекомендується застосовувати саме водний розчин. Для здорових дорослих людей цілком підходить масляний розчин у капсулах.
Як правильно приймати вітамін D?
Препарати вітаміну D зазвичай приймають 1 раз на добу всю дозу одразу. Для високодозових препаратів (5000 МО та більше) можливе застосування через день, оскільки вітамін D накопичується в організмі. Рекомендовану добову дозу підбирає лікар, виходячи з того, що для дорослих людей у віці 18–70 років добова норма становить 600 МО, для осіб віком старше 70 років — 800 МО, а безпечна верхня межа дозування становить 10 000 МО на добу. Найбільш поширене рекомендоване дозування вітаміну D для дорослих становить 2000 МО на добу.
Коли приймати вітамін D: вранці чи ввечері?
Немає прямих вказівок на те, в який час краще приймати вітамін D. Проте надходила інформація про те, що засвоєння вітаміну D активізується за наявності жовчі у просвіті шлунково-кишкового тракту, тому раціональніше приймати препарат зранку або вдень.
Як приймати вітамін D: до чи після їжі?
Препарат краще засвоюється за наявності жовчі, тому слід приймати його перед їжею. Також можна додавати вітамін D (краплі або вміст капсули) безпосередньо в їжу.
Як приймати Аквадетрим?
Звичайна доза з метою профілактики рахіту у доношених дітей у віці 4 тиж — 1 року при правильному догляді та достатньому перебуванні під впливом сонячних променів — 1 крапля на добу (500 МО вітаміну D на добу), у недоношених — 1000 МО вітаміну D на добу, тобто 2 краплі. Сонячним літом можна обмежити дозу 500 МО (1 крапля на добу). Протягом 2–3-го року життя може виникнути потреба в подальшому призначенні вітаміну D, особливо в зимовий період.
Дітям грудного віку краплі дають із ложкою молока чи каші. Додавати краплі в пляшечку або тарілку не рекомендується, оскільки при цьому не можна гарантувати прийом всієї дози.
Діти старшого віку та дорослі приймають препарат у ложці з рідиною.
Омега-3 та вітамін D: як приймати?
Вітамін D добре поєднується з омега-3-поліненасиченими жирними кислотами — ейкозапентаєновою та докозагексаєновою. Їх можна приймати одночасно. Також деякі дієтичні добавки містять комплекс цих діючих речовин в оптимальних концентраціях.
Вітамін D та вагітність
Вітамін D необхідний вагітним, проте його слід приймати під суворим контролем лікаря. Хронічне передозування може призвести до вад розвитку скелета та стенозу аорти плода.
Кому протипоказаний вітамін D?
Вітамін D слід з обережністю застосовувати при виражених захворюваннях функції нирок, сечокам’яній хворобі (оскільки він зумовлює утворення кальцієвих каменів), порушеннях обміну кальцію та фосфору, а також при активних формах туберкульозу та саркоїдозу.
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