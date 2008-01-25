Сон та навчання: який зв'язок?

Найчастіше під час підготовки до іспитів або перед контрольними роботами студенти не лягають спати допізна. Наскільки така тактика підготовки є ефективною?

Дослідники з Університету Брауна (Brown University), США, та Центру досліджень мозку RIKEN в Японії (RIKEN Center for Brain Science) надали додаткові докази зв’язку між сном та ефективністю навчання. У недавньому дослідженні було показано, що для ефективного запам’ятовування вивченого матеріалу потрібен повноцінний нічний сон.

Результати цього дослідження опубліковані в «The Journal of Neuroscience».

Пам’ять — це одна з найважливіших психічних функцій, невід’ємна частина пізнавальних процесів. При цьому процес запам’ятовування — це не тільки механічне віддзеркалення нової інформації, а й встановлення смислових, причинно-наслідкових зв’язків.

За словами провідного автора дослідження доктора Юкі Сасакі (Yuka Sasaki), професора когнітивних, лінгвістичних та психологічних наук у програмі для випускників нейробіології в Університеті Брауна (Neuroscience Graduate Program at Brown University), сон сприяє кращому запам’ятовуванню людиною того, що вона дізнається під час бадьорості. На його думку, це означає, що чим більше людина спить, тим більше часу у її головного мозку є для запам’ятовування знань та навичок, отриманих під час неспання.

Учасники-добровольці отримували завдання щодо візуального перцептивного навчання, так звану задачу розпізнавання текстури. Це завдання на зорову пам’ять, здатність візуально розрізняти об’єкти та зорово-просторові відношення між об’єктами. Учасники проходили передтренувальне тестування, потім отримували тренувальні завдання візуального перцептивного навчання та проходили повторне тестування. Після другого тестування учасники 90 хв спали. Потім вони проходили третє тестування після денного сну тривалістю 90 хв. Було зафіксовано, що учасники продемонстрували найкращі результати тестування після сну.

Крім того, під час дослідження електричних коливань ритмів головного мозку за допомогою електроенцефалографії, коли учасники спали, дослідники відзначили два типи сигналів мозку — тета-активність у фазі швидкого сну (REM) та сигма-активність у фазі повільного сну. Тета-активність у головному мозку пов’язана з навчанням та робочою пам’яттю. Сигма-активність, також відома як «сонні веретена», відіграє важливу роль у формуванні довгострокової пам’яті.

Доктор Ю. Сасакі вважає, що повноцінний сон необхідний для підвищення ефективності навчання. Він прокоментував, що дітям-школярам потрібний режим, що включає тривалий нічний сон.

Доктор Стелла Панос (Stella Panos), нейропсихолог і директор нейропсихології Тихоокеанського інституту неврології в медичному центрі Провіденс-Сент-Джон у Санта-Моніці (Pacific Neuroscience Institute at Providence Saint John’s Health Center, Santa Monica), Каліфорнія, вважає, що отримані результати дозволяють припустити, що студентам і старшокласникам не слід вивчати матеріал замість повноцінного нічного сну, оскільки сон необхідний для поліпшення запам’ятовування матеріалу. Вона наголосила, що клініцисти вже багато років знають про кореляцію між сном та станом здоров’я. У той самий час це дослідження продемонструвало зв’язок між сном і пам’яттю і те, наскільки важливу роль сон відіграє у процесі навчання.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com