Силденафіл — засіб профілактики деменції?

У недавньому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі «Nature Aging», було виявлено, що силденафіл потенційно може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у пацієнтів, які приймають цей препарат для лікування еректильної дисфункції. Так, дослідники з Інституту медичної генетики Клівлендської клініки (Cleveland Clinic’s Genomic Medicine Institute) проаналізували дані більш ніж 7,2 млн пацієнтів, період спостереження становив 6 років.

Дослідники встановили, що у пацієнтів, які приймали силденафіл, відзначали на 69% нижчий ризик розвитку хвороби Альцгеймера, ніж у тих, хто не приймав силденафіл. Також було зафіксовано, що силденафіл у високих дозах має стимулювальний ефект на ріст нейронів головного мозку та знижує накопичення патологічного тау-білка в цих нейронах. Саме накопичення тау-білка в клітинах головного мозку вважається основним патофізіологічним механізмом розвитку хвороби Альцгеймера.

Керівник дослідження доктор Фейксіонг Ченг (Feixiong Cheng) розповів, що плануються подальші клінічні дослідження ІІ фази з метою визначення потенційної ефективності застосування силденафілу для лікування пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Доктор Тара Спірс-Джонс (Tara Spires-Jones), професор Единбурзького університету (University of Edinburgh), фахівець із дослідження головного мозку, вважає, що сьогодні не слід рекомендувати силденафіл як препарат для профілактики хвороби Альцгеймера та наголошує на необхідності подальших досліджень.

За оцінками експертів, якщо не будуть розроблені ефективні методи терапії, то до 2050 р. хворобу Альцгеймера буде діагностовано у 13,8 млн американців.

Дослідження потенційної можливості застосування силденафілу для профілактики/лікування хвороби Альцгеймера — не перша спроба знайти ефективний терапевтичний засіб серед лікарських засобів, що вже застосовуються в інших галузях медицини.

Силденафіл розроблявся як препарат для застосування в кардіології. Надалі його вазодилатуючий ефект, що сприяє поліпшенню кровотоку в інших тканинах та органах, зумовив широке застосування силденафілу в терапії чоловіків з еректильною дисфункцією та лікуванні пацієнтів з легеневою гіпертензією.

За матеріалами www.medicalxpress.com