Цукровий діабет діагностовано у понад 37 млн жителів США. З них у 90–95% виявлено цукровий діабет ІІ типу.

Проведено дослідження фази 3 щотижневих ін’єкцій інсуліну тривалої дії ікодек (icodec). У дослідженні проаналізовано ефективність препарату порівняно із щоденними ін’єкціями інсуліну тривалої дії деглюдек (degludec).

У дослідженні показано, що зниження рівня глюкози в плазмі крові було більш вираженим при щотижневому введенні препарату інсулін ікодек, ніж при щоденному введенні інсуліну деглюдек. Період спостереження у дослідженні становив 26 тиж.

Результати дослідження опубліковані у журналі «JAMA».

Цукровий діабет ІІ типу розвивається внаслідок резистентності клітин до дії гормону інсуліну, що призводить до підвищення рівня глюкози у плазмі крові. Лікування цукрового діабету II типу включає модифікацію способу життя та застосування неінсулінових цукрознижувальних лікарських засобів. У разі неефективності такої терапії пацієнтам рекомендуються препарати інсуліну.

У даний час препарати на основі інсуліну для лікування цукрового діабету II типу необхідно вводити щодня. Щоденні ін’єкції, однак, можуть бути обтяжливими для пацієнтів, що призводить до поганої прихильності до лікування.

Дослідження свідчать, що щотижневі ін’єкції покращують прихильність до лікування порівняно із щоденними ін’єкціями. У дослідженнях встановлено, що погана прихильність до інсулінотерапії у пацієнтів з цукровим діабетом призводить до підвищеного ризику летального наслідку і декомпенсації захворювання, що потребує госпіталізації. Таким чином, підвищення рівня прихильності до лікування є ключем до покращання показників здоров’я та якості життя пацієнтів із цукровим діабетом.

У дослідженні взяли участь 588 осіб із 11 країн, включаючи США, Аргентину та Китай. Середній вік учасників — 58 років, понад 1/ 3 учасників — жінки.

На момент включення у дослідження всі учасники приймали неінсулінові цукрознижувальні препарати. Учасники були рандомізовані на 3 групи: учасники 1-ї групи отримували ін’єкції інсуліну icodec 1 раз на тиждень, 2-ї групи – інсулін degludec щодня та 3-ї групи — плацебо щодня. Дослідники відзначили, що рівень глюкози в крові натще і маса тіла суттєво не відрізнялися в учасників, які приймали інсулін icodec та інсулін degludec.

Потім у учасників періодично визначали рівень гемоглобіну A1c (HBA1c). Гемоглобін A1c (HBA1c) — це показник середнього рівня глюкози у крові за попередні 3 міс. При аналізі даних виявлено, що в учасників групи інсулін icodec рівень гемоглобіну A1c знизився в середньому з 8,6 до 7%. Тим часом, рівень HBA1c у 2-й групі знизився в середньому з 8,5 до 7,2%.

Які побічні ефекти інсуліну тривалої дії icodec? Дослідники зазначили, що з моменту початку дослідження та за період спостереження у 8,9% учасників групи інсулін icodec та 5,8% учасників групи інсулін degludec відзначено гіпоглікемію. Інші небажані явища виявлені у 177 (60,4%) пацієнтів 1-ї групи та у 167 (56,8%) — 2-ї групи.

Дослідження також мало низку обмежень. Так, тривалість дослідження становила 26 тиж, відповідно, довгострокові ефекти залишаються невідомими. Крім того, учасникам не проводився безперервний моніторинг рівня глюкози у плазмі крові.

На сьогодні потрібні подальші дослідження ефективності та безпеки препарату інсуліну для щотижневого введення — інсуліну icodec, насамперед для визначення ризику розвитку гіпоглікемії на фоні його застосування.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com