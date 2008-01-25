Що важливо знати про судинну деменцію?

Судинна деменція — це збірний термін, що означає патологічний стан, який включає порушення мислення, когнітивних здібностей, пам’яті та інших розумових процесів, пов’язаних з ушкодженням головного мозку, що розвивається внаслідок порушення мозкового кровообігу.

Діагноз встановлюється на основі даних анамнезу (включаючи інсульт, серцево-судинні захворювання в минулому), а також клініко-лабораторного обстеження.

Симптоми судинної деменції значною мірою зумовлюються тим, у якій ділянці мозку переважно порушено кровообіг. При цьому клінічні прояви судинної деменції можуть бути подібними до симптомів інших типів деменції, наприклад хвороби Альцгеймера. Водночас у разі останньої відзначаються значні порушення пам’яті. При судинній деменції більшою мірою порушуються швидкість мислення і здатність приймати рішення, ніж пам’ять.

Симптоми судинної деменції:

порушення уваги та концентрації;

зниження здатності аналізувати ситуацію;

зниження здатності розробляти план дій;

схильність до плутанини;

уповільнення мислення;

проблеми з самоорганізацією;

порушення пам’яті;

занепокоєння/збудження;

порушення ходи (нетверда хода);

раптові чи часті позиви до сечовипускання чи нездатність його контролювати;

депресія чи апатія.

У чому полягають причини розвитку судинної деменції?

Судинна деменція розвивається внаслідок порушення мозкового кровообігу: у разі пошкодження судин головного мозку та неналежного постачання клітин головного мозку поживними речовинами та киснем.

Які захворювання та патологічні стани можуть призвести до розвитку судинної деменції?

Інсульт. При цьому ризик розвитку судинної деменції підвищується зі збільшенням кількості перенесених інсультів, включаючи безсимптомні. Одним із типів судинної деменції у пацієнтів, які перенесли кілька інсультів, є мультиінфарктна деменція.

Патологія судин головного мозку, наприклад, накопичення білка в дрібних кровоносних судинах, що призводить до їх звуження, або атеросклероз. Атеросклеротичне ураження судин підвищує ризик розвитку судинної деменції через зменшення потоку крові до головного мозку.

Цукровий діабет.

Артеріальна гіпертензія.

Фактори ризику розвитку судинної деменції включають:

похилий вік: ризик розвитку судинної деменції підвищується з віком;

серцево-судинні захворювання та події в анамнезі;

підвищений рівень холестерину та атеросклероз;

підвищений артеріальний тиск;

підвищений рівень глюкози в плазмі крові;

куріння. Куріння безпосередньо ушкоджує кровоносні судини, підвищуючи ризик розвитку атеросклерозу та інших захворювань системи кровообігу, включаючи судинну деменцію;

ожиріння та надмірна маса тіла є факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань та потенційно підвищують ймовірність виникнення судинної деменції;

миготлива аритмія зумовлює підвищення ризику розвитку інсульту та, відповідно, судинної деменції.

Лікування та профілактика судинної деменції

Насамперед рекомендується модифікація факторів ризику:

контроль артеріального тиску;

зниження рівня холестерину в плазмі крові;

контроль рівня глюкози в плазмі крові;

застосування антикоагулянтів/антиагрегантів за показаннями;

відмова від куріння;

регулярна фізична активність.

За матеріалами www.medicalxpress.com