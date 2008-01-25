Що потрібно знати про норовірус?

Норовірусну інфекцію частіше діагностують восени та взимку, але заразитися вірусом можна за будь-якої пори року.

Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) повідомляють, що норовірус є основною причиною розвитку гострого гастроентериту, що супроводжується блюванням та діареєю у США.

Норовірусну інфекцію іноді називають «шлунковим грипом». Проте норовірусна інфекція не пов’язана із вірусом грипу.

Лікар Ніпуні Раджапаксе (Nipunie Rajapakse), дитячий лікар-інфекціоніст дитячого центру клініки Мейо (Mayo Clinic Children’s Center), пояснила, що норовірус — це тип вірусу, який зумовлює розвиток гастроентериту або «шлункового грипу». Зазвичай він проявляється такими симптомами, як блювання та діарея. У більшості здорових людей одужання настає протягом декількох днів, але в осіб із ослабленою імунною системою перебіг захворювання може бути затяжним.

Чим небезпечна норовірусна інфекція? Гострий норовірусний гастроентерит може призвести до зневоднення. Зневоднення небезпечне особливо для маленьких дітей, осіб похилого віку, та осіб із супутніми захворюваннями або вагітним. Симптоми зневоднення можуть включати зниження частоти та зменшення об’єму сечовипускань, сухість у горлі та роті, а також відчуття запаморочення при вставанні.

Шлях передачі норовірусу — контактний. Особи з норовірусною інфекцією виділяють вірус у великій кількості із блювотними масами та калом. Зараження може статися через прямий контакт, через заражену їжу або при контакті з предметами (посудом, дверними ручками тощо), обсімененими норовірусом. Лікар підкреслила, що миття рук — найкраща профілактика зараження норовірусом.

За даними CDC, близько 50% спалахів захворювань, викликаних норовірусом, пов’язані з харчовими продуктами, насамперед їх вживанням у ресторанах та закладах громадського харчування. Інфікування відбувається, коли інфіковані працівники харчової промисловості та персонал торкаються їжі.

Н. Раджапаксе розповіла, що їжа, заражена норовірусом, зазвичай виглядає, пахне та має нормальний смак, тому визначити, що вона заражена, буває складно.

Норовірус може швидко поширюватися, особливо в закритих приміщеннях, таких як дитячі садки, будинки для людей похилого віку, школи та круїзні лайнери. Ці віруси важко знищити, оскільки вони можуть переносити високі та низькі температури та стійкі до більшості дезінфекційних засобів.

Антибіотики є неефективними, тому що це вірусна інфекція, а не бактеріальна. Найкращий захист — це профілактика.

Поради щодо профілактики поширення норовірусної інфекції:

мийте руки водою з милом щонайменше 20 с;

уникайте їжі та води, які можуть бути забруднені;

мийте та чистіть фрукти та овочі перед їжею;

ретельно готуйте морепродукти;

якщо ви захворіли, залишайтеся вдома та уникайте контакту з іншими людьми;

не готуйте їжу для інших, якщо у вас блювання/діарея;

дезінфікуйте поверхні та прилавки, які можуть бути забруднені;

будьте обережні під час подорожей.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org