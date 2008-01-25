Мірамістин: запитання та відповіді

Мірамістин — антисептичний лікарський засіб. Чинить противірусну та бактерицидну дію за рахунок гідрофобної взаємодії з цитоплазматичними мембранами мікроорганізмів (підвищення проникності та руйнування). Діє на грампозитивну та грамнегативну, аеробну та анаеробну, спороутворювальну та аспорогенну мікрофлору у вигляді монокультур та мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами з полірезистентністю до антибіотиків.

Лікарський засіб ефективний щодо грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae та ін.) та грамнегативних бактерій (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp. та ін.); діє на збудників захворювань, що передаються статевим шляхом (Chlamydia spp., Treponema spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae), а також віруси герпесу, імунодефіциту людини тощо. Чинить протигрибкову дію на аскоміцети роду Aspergillus та роду Penicillium, дріжджові (Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata і т.д.) і дріжджоподібні (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei і т.д.) гриби, на дерматофіти (Trichophytom rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleini, Trichophyton violaceum, Epidefrnophyton Kaufman—Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis і т.д.), а також на інші патогенні гриби, наприклад Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur) у вигляді монокультур та мікробних асоціацій, включаючи грибкову мікрофлору, резистентну до хіміотерапевтичних препаратів. Мірамістин знижує стійкість бактерій та грибів до антибіотиків. Завдяки широкому спектру протимікробної дії ефективно запобігає інфікуванню ран та опіків, активуючи процеси регенерації. Стимулює захисні реакції у місці застосування за рахунок активації поглинальної та перетравлювальної функції фагоцитів, потенціює активність моноцитарно-макрофагальної системи. Має виражену гіперосмолярну активність, внаслідок чого усуває раньове та перифокальне запалення, абсорбує гнійний ексудат, сприяючи формуванню сухого струпа. Не пошкоджує грануляцію та життєздатні клітини шкіри, не пригнічує крайову епітелізацію.

Не має алергізуючих властивостей та місцево-подразнювальної дії. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру та слизові оболонки.

У яких лікарських формах випускається мірамістин?

Мірамістин виробляють у таких лікарських формах:

розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл;

краплі вушні/очні 0,01%;

розчин нашкірний спиртовий 0,1%;

мазь 5 мг/г;

супозиторії 0,015 г;

розчин для ротової порожнини 0,1 мг/мл;

спрей для порожнини рота 0,1 мг/мл.

Навіщо призначають мірамістин?

Мірамістин призначають для обробки шкіри, слизових оболонок та раньових поверхонь, зокрема:

гнійні рани у хірургічній та акушерській практиці;

опіки (поверхневі та глибокі) II та IIIА ступенів;

підготовка опікових ран до дерматопластики;

запальні захворювання жіночих статевих органів;

захворювання, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, генітальний герпес);

гострий та хронічний уретрит, уретропростатит специфічної (трихомоніаз, хламідіоз, гонорея) та неспецифічної природи;

періодонтит, стоматит, гінгівіт, гігієнічна обробка знімних зубних протезів;

отит (гострий та хронічний), гайморит, тонзиліт, ларингіт, грибкові ураження шкіри та слизових оболонок;

лікування та профілактика піодермії та дерматомікозу, кандидозу шкіри та слизових оболонок, мікозу стоп;

гострі та хронічні вагініти бактеріальної чи грибкової етіології;

профілактика запальних ускладнень перед проведенням гінекологічних втручань (штучне переривання вагітності, встановлення та видалення внутрішньоматкової спіралі, діатермокоагуляція шийки матки, гістеросальпінгографія та ін.);

проктит, проктосигмоїдит, післяопераційні інфекції прямої кишки.

Як застосовувати мірамістин при опіках та гнійних ранах?

При гнійних ранах та опіках на раньову поверхню накладають марлеві пов’язки, змочені 0,01% розчином мірамістину. Можна також зрошувати поверхню ран та опіків, пухко тампонувати рану та норицеві ходи, фіксувати марлеві тампони, змочені антисептиком. Процедуру повторювати 2–3 рази на добу протягом 3–5 днів. Ефективний метод активного дренування ран та порожнин з добовою витратою до 1 л лікарського засобу.

Як застосовувати мірамістин для лікування та профілактики венеричних захворювань?

Для профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, перед застосуванням слід помочитися, вимити руки та статеві органи. Потім відгвинчують кришку флакона, натискаючи на стінки, струменем розчину обробляють шкіру лобка, внутрішніх поверхонь стегон, статевих органів. Носик насадки вводять у зовнішній отвір сечівника і видавлюють 1,5–3 мл (чоловіки) і 1–1,5 мл (жінки), у піхву — 5–10 мл. Не розтискаючи пальці, насадку витягають з отвору сечовипускного каналу, а розчин затримують на 2–3 хв. Після процедури не рекомендується мочитися протягом 2 год. Процедуру слід проводити не пізніше ніж через 2 год після статевого акту.

Також можна застосовувати супозиторії з мірамістином — вводять інтравагінально 1 супозиторій за 10–15 хв до статевого акту.

Як застосовувати мірамістин у чоловіків?

При гострих та хронічних уретритах та уретропростатитах розчин мірамістину вводять у сечівник в об’ємі 2–5 мл 2–3 рази на добу протягом 5–7 днів.

Як застосовувати мірамістин при гінекологічних захворюваннях?

У гінекологічній практиці можливі такі способи застосування мірамістину:

розчин мірамістину застосовують для профілактики інфікування післяпологових травм — інтравагінально вводять тампони, змочені в 50 мл розчину, з експозицією 2 год протягом 7 днів;

при пологах шляхом кесаревого розтину у жінок безпосередньо перед операцією обробляють піхву, під час операції — порожнину матки та розріз на ній, а в післяопераційний період вводять тампони, змочені лікарським засобом, у піхву з експозицією 2 год протягом 7 днів;

лікування при запальних захворюваннях жіночих статевих органів можна проводити курсом протягом 2 тиж шляхом внутрішньохвильового введення тампонів з лікарським засобом, обробки шкіри зовнішніх статевих органів, а також за допомогою електрофорезу;

при гострих вагінітах — вводять глибоко інтравагінально по 1 супозиторію з мірамістином 2 рази на добу протягом 7 днів. При підгострих та хронічних вагінітах – по 1 супозиторію 1 раз на добу перед сном протягом 14 днів (незалежно від фази менструального циклу). У разі необхідності курс лікування може бути продовжено. З профілактичною метою застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом 2–3 днів.

Як застосовувати мазь із мірамістином?

Мазь із мірамістином застосовують:

у комбустіології: після стандартної обробки ран та опіків у дорослих препарат наносять безпосередньо на уражену поверхню, після чого накладають стерильну марлеву пов’язку або наносять мазь на перев’язувальний матеріал, а потім на рану;

у гнійній хірургії: тампонами, просоченими препаратом, обережно заповнюють порожнини гнійних ран після їх хірургічної обробки. Марлеві турунди з маззю вводять у фістульні ходи;

у дерматології: при лікуванні дорослих з дерматологічними захворюваннями препарат наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри кілька разів на добу або просочують марлеву пов’язку з подальшою аплікацією на вогнище ураження 1–2 рази на добу до отримання негативних результатів мікробіологічного контролю;

при поширених дерматомікозах, зокрема рубромікозі, мазь можна застосовувати протягом 5–6 тиж у комплексній терапії з гризеофульвіном або протигрибковими препаратами системної дії. При грибкових інфекціях нігтів перед початком лікування нігтьові пластини відшаровують.

Як застосовувати розчин мірамістину в отоларингології?

При гнійних гайморитах під час пункції верхньощелепну пазуху промивати достатньою кількістю лікарського засобу.

Як полоскати горло мірамістином?

При тонзиліті, фарингіті та ларингіті проводити полоскання горла розчином мірамістину 3–4 рази на добу. Кількість лікарського засобу на одне полоскання становить 10–15 мл.

Як застосовувати краплі з мірамістином?

При зовнішньому отиті в слуховий прохід хворого вуха вводять турунду, змочену препаратом, на 10–15 хв 2–3 рази на добу. При середньому отиті препарат закапують у слуховий прохід хворого вуха дорослим по 3–5 крапель 3–4 рази на добу. Тривалість лікування — до 2 тиж.

Як застосовувати мірамістин у стоматології?

У стоматології існують такі способи застосування мірамістину:

при лікуванні пацієнтів з пародонтитами розчин мірамістину вводять у пародонтальні кишені на турундах з наступними аплікаціями на ясна протягом 15 хв;

при загостреннях проводити промивання розчином мірамістину пародонтальних кишень за допомогою шприца та вводити в порожнину абсцесу турунди з лікарським засобом;

після проведення вестибулопластики та френулектомії лікарський засіб застосовувати у формі ванн в амбулаторних умовах;

при стоматиті, гінгівіті рекомендується полоскання ротової порожнини 10–15 мл лікарського засобу 3–4 рази на добу;

з метою гігієнічної обробки знімних протезів залишати їх на ніч у розчині мірамістину, перед використанням протези ретельно промивати проточною водою;

також мірамістин випускають у формі спрею для ротової порожнини (Целіста).

Як застосовувати мірамістин в офтальмології?

В офтальмології застосовують не звичайний розчин мірамістину, а очні/вушні краплі:

для лікування дорослих та дітей віком старше 12 років з інфекційними процесами переднього відділу ока закапують у кон’юнктивальний мішок по 2–3 краплі, дітям віком менше 12 років — по 1–2 краплі 4–6 разів на добу. Тривалість лікування зазвичай не перевищує 2 тиж;

з метою профілактики ускладнень у перед- та післяопераційний період — по 2–3 краплі 3 рази на добу за 2–3 дні до операції. Після операції — протягом 3–5 днів по 1–2 краплі 3 рази на добу;

при лікуванні пацієнтів з опіками очей після промивання ока великою кількістю води проводять часті інстиляції (кожні 5–10 хв) протягом 1–2 год. Для подальшої терапії лікарський засіб застосовують у дорослих та дітей віком старше 12 років — по 2–3 краплі, дітям віком менше 12 років — по 1–2 краплі 4–6 разів на добу;

для профілактики офтальмії у новонароджених відразу після народження дитині закапують по 1 краплі препарату в кожне око 3 рази з інтервалом 2–3 хв.

Кому протипоказаний мірамістин?

Мірамістин протипоказаний у разі індивідуальної непереносимості — якщо при застосуванні препарату з’являється свербіж, гіперемія, відчуття печіння в місці нанесення. Також не рекомендується застосовувати мірамістин інтравагінально у період вагітності.