Лоперамід: запитання та відповіді

Лопераміду гідрохлорид — це протидіарейний лікарський засіб. Препарат пригнічує кишкову секрецію та перистальтику, за рахунок чого зменшує частоту та обсяг дефекацій при запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Як діє лоперамід?

Зв’язується з опіоїдними рецепторами кишечнику, інгібує вивільнення ацетилхоліну і простагландину Е 2 α , внаслідок чого зменшується перистальтика, уповільнюється просування вмісту кишечнику, збільшується час абсорбції води та електролітів, підвищується тонус анального сфінктера, що призводить до усунення нетримання калу та позивів до дефекації. На відміну від інших опіатних агоністів, лоперамід зв’язує кальмодулін — білок, що регулює транспорт іонів у кишечнику, а також не чинить морфіноподібного впливу на центральну нервову систему. Проявляє антисекреторну дію.

Які існують форми випуску лопераміду?

Лоперамід випускають у формі таблеток, капсул для прийому всередину чи таблеток, що диспергуються в ротовій порожнині. У будь-якій із цих лікарських форм міститься однакова доза діючої речовини — 2 мг лопераміду гідрохлориду.

Навіщо приймають лоперамід?

Лоперамід призначають при гострій чи хронічній діареї різної природи:

алергічної;

психоемоційної;

медикаментозної;

обумовленої рентгенівським опроміненням;

при змінах режиму харчування та якісного складу їжі;

у разі порушень метаболізму та абсорбції;

при несептичній формі синдрому подразненого кишечнику;

при виразковому коліті.

Лопераміду гідрохлорид також призначають хворим з ілеостомою для нормалізації режиму дефекації.

Коли не можна приймати лоперамід?

Лоперамід протипоказаний:

при захворюваннях із затримкою перистальтики (паралітичний ілеус);

при гострому виразковому коліті;

при псевдомембранозному коліті, спричиненому Clostridium difficile. Такий тип діареї часто розвивається після тривалого курсу антибіотикотерапії;

пацієнтам із гострою дизентерією, що супроводжується підвищенням температури тіла та наявністю крові в калі;

пацієнтам з бактеріальним ентероколітом (якщо підтверджено, що збудником є Salmonella, Shigella та Campylobacter);

дітям віком менше 12 років;

вагітним (зокрема протягом І триместру);

при індивідуальній непереносимості препарату.

Як приймати лоперамід при сильній діареї?

При інтенсивній діареї лоперамід призначають у початковій дозі 4 мг (для дорослих) або 2 мг (для дітей віком від 12 років). Далі приймають по 2 мг лопераміду після кожного акту дефекації у разі рідкого випорожнення. Максимальна добова доза — 16 мг для дорослих та 6–8 мг/20 кг маси тіла для дітей. Якщо випорожнення нормалізувалися або більше 12 год не було позивів до дефекації, прийом лопераміду можна припинити.

При діареї необхідною умовою є вживання достатньої кількості води або електролітів. Для усунення їх дефіциту рекомендується використовувати спеціальні розчини або мінеральну воду, компот, узвар.

Як приймати лоперамід при синдромі подразненого кишечнику?

Якщо синдром подразненого кишечнику супроводжується хронічною діареєю, то рекомендується приймати початкову дозу 4 мг (дорослим) або 2 мг одноразово, а надалі — 2 мг 1–2 рази на добу.

Скільки разів на добу потрібно приймати лоперамід?

Лоперамід слід приймати за необхідності після кожної дефекації, якщо відмічали рідкі випорожнення. При гострій діареї можна приймати 4–7 разів на добу, а при хронічній — 1–2 рази на добу.

Як швидко діє лоперамід?

Лоперамід діє досить швидко — при прийомі капсул або таблеток ефект розвивається приблизно через 2 год. Лоперамід у формі таблеток, що диспергуються в ротовій порожнині, діє швидше.

Як приймати лоперамід — до їди чи після?

Лоперамід можна приймати незалежно від прийому їжі — його ефективність не змінюється. Однак важливо доповнювати прийом лопераміду вживанням достатньої кількості води та електролітів.

Чим небезпечний лоперамід?

Самолікування лоперамідом може призвести до значного погіршення стану у разі псевдомембранозного коліту або бактеріальних кишкових інфекцій. Через затримку випорожнення кишечнику в його просвіті накопичуються токсичні речовини та продукти життєдіяльності патогенних бактерій, що може закінчитися розвитком токсичного мегаколону чи ілеуса. Це форми кишкової непрохідності, які потребують хірургічного лікування.

Чи небезпечне для життя передозування лопераміду?

При передозуванні лопераміду симптоми зазвичай помірні та не загрожують життю, навіть якщо прийняти одразу цілу упаковку препарату. Вони включають сонливість, запор та серцеві аритмії. Світовий досвід показує, що до смерті може призвести доза, яка в кілька сотень разів перевищує максимальну терапевтичну. Як антидот призначається налоксон.

Скільки часу діє лоперамід?

Тривалість дії лопераміду залежить від захворювання, під час якого його приймають. Якщо йдеться про гострий гастроентерит, то тривалість дії може становити 3–4 год, після чого потрібен повторний прийом препарату. А якщо лоперамід застосовують для лікування хворого з хронічною діареєю, його ефект може зберігатися 12–24 год.

Скільки днів можна приймати лоперамід?

Лоперамід — препарат для короткочасного прийому. Якщо через 48 год лікування діарея зберігається, слід звернутися до лікаря для підбору іншого методу терапії.