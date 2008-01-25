Клотримазол: питання та відповіді

Мікози — захворювання, що викликають патогенні та умовно-патогенні гриби. Вибір протигрибкового препарату для терапії при мікозі визначається його спектром дії та токсичністю. Так, наприклад, клотримазол широко застосовується при грибкових ураженнях шкіри та слизових оболонок місцево, оскільки за інших шляхів введення він проявляє високу токсичність.

За хімічною будовою клотримазол є похідним імідазолу.

Механізм дії цього лікарського засобу полягає у блокуванні синтезу цілого ряду критичних для життєдіяльності та поділу клітини гриба хімічних речовин: нуклеїнових кислот, протеїнів та ергостеролу. Це призводить до пошкодження клітинної оболонки грибкової клітини та її загибелі. Клотримазол може мати фунгістатичний або фунгіцидний ефекти. Так, фунгіцидну активність препарат проявляє щодо грибів роду Candida та дерматофітів (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.). Крім того, клотримазол активний щодо деяких бактерій, включаючи стафіло-, стрептококи, Gardnerella vaginalis та бактероїди. Щодо збудників різнобарвного лишаю, інших поверхневих мікозів та цвілевих грибів — фунгістатична дія. Клотримазол практично не абсорбується у системний кровотік. Особливістю препарату є те, що при місцевому застосуванні його концентрація в епідермісі є вищою, ніж у дермі та підшкірній клітковині.

У дослідженнях in vitro показано, що клотримазол активний щодо проліферуючих елементів гриба, спори мають низьку чутливість до препарату.

Важливо, що до клотримазолу рідко розвивається резистентність.

У яких формах випуску застосовується клотримазол?

Клотримазол випускається у формі 1% мазі, 1% крему, вагінальних таблеток, що містять 100 або 200 мг діючої речовини, та 1% розчину для зовнішнього застосування.

Якими є показання до застосування мазі клотримазол 1%?

Мазь клотримазол 1% застосовується при наступних інфекціях шкіри:

спричинених дерматофітами;

зумовлених дріжджовими грибами;

викликаних цвілевими грибами;

різнобарвному лишаї (збудник Malassezia furfur);

еритразмі (викликає Corynebacterium minutissimum).

Які є протипоказання до застосування мазі клотримазолу 1% та крему клотримазолу 1%?

Відома гіперчутливість (алергічні реакції в анамнезі) до клотримазолу або допоміжних речовин, що входять до складу мазі;

місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит), спричинені цетостеариловим спиртом та/або пропіленгліколем — у таких випадках слід застосовувати іншу форму випуску препарату;

не застосовувати при ураженні нігтів або шкіри голови.

Що робити, якщо мазь клотримазолу потрапила в очі?

Необхідно негайно промити очі великою кількістю води. У разі збереження дискомфорту, гіперемії кон’юнктиви слід звернутися до лікаря-офтальмолога.

Як застосовувати мазь клотримазолу 1%?

Мазь наноситься на ретельно очищену за допомогою води та мила з нейтральним рН та підсушену шкіру;

мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри;

наносити 1–3 рази на добу;

мазь необхідно ретельно втирати в уражені ділянки шкіри, захоплюючи невелику ділянку шкіри навколо вогнища ураження;

разова доза розраховується з розрахунку стовпчик мазі довжиною 5 мм на поверхню шкіри розміром з долоню;

препарат категорично не можна ковтати;

необхідно уникати потрапляння в очі;

препарат не застосовувати під оклюзійну пов’язку або одяг, який погано пропускає повітря (гумове взуття, одяг з неопрену тощо);

після нанесення мазі на уражену ділянку шкіри слід вимити руки з милом.

Якою є тривалість лікування маззю клотримазолу 1%?

Тривалість курсу лікування залежить від діагнозу та тяжкості перебігу захворювання. При цьому, залежно від стану хворого, лікар може рекомендувати індивідуальний курс терапії. Так, у середньому курс лікування може становити:

при дерматомікозах — 3–4 тиж;

при еритразмі — 2–4 тиж;

при різнобарвному лишаї — 1–3 тиж.

Зазвичай для ерадикації збудника лікування слід продовжувати протягом 2 тиж після зникнення клінічних симптомів захворювання. У разі відсутності клінічного ефекту протягом 4 тиж лікування пацієнту слід повторно звернутися до лікаря на консультацію з метою проведення мікробіологічного дослідження та корекції терапії.

Що робити, якщо пропущено час нанесення мазі клотримазолу?

Якщо пропущено час нанесення мазі, слід якомога швидше нанести мазь на уражену ділянку шкіри.

У той же час, якщо вже настав час наступного нанесення мазі, слід просто пропустити нанесення.

Чи можна застосовувати мазь/крем клотримазол 1% у дітей?

Ні, мазь/крем клотримазол 1% не рекомендується застосовувати у педіатричній практиці.

За яких захворювань застосовують крем клотримазол 1%?

Клотримазол крем 1% застосовується при: грибкових ураженнях шкіри, викликаних цвілевими грибами та грибами виду Candida, а також виду Trichophyton; вторинних грибкових ураженнях шкіри; кандидозному вульвіті та кандидозному баланіті.

Якими є особливості застосування крему клотримазол 1%?

Не слід застосовувати крем клотримазол 1% при кандидозному вульвіті або кандидозному баланіті одночасно з використанням латексних бар’єрних контрацептивів (презервативів, маткових ковпачків або піхвових діафрагм). Це пов’язано з тим, що при одночасному застосуванні крему з латексними контрацептивами знижується їх міцність, що може призвести до небажаної вагітності та захворювань, що передаються статевим шляхом. Цей ефект є тимчасовим, проте рекомендується застосовувати альтернативні методи контрацепції як мінімум протягом 5 днів після застосування крему клотримазол 1%.

Можливий розвиток місцевих шкірних реакцій, пов’язаних із вмістом у кремі клотримазолу 1% цетостеарилового спирту. Якщо така реакція виникає, необхідно припинити застосування крему та звернутися до лікаря для корекції терапії.

Лікування при кандидозних ураженнях шкіри зазвичай становить щонайменше 14 днів, при дерматофітних ураженнях — щонайменше 1 міс.

Як використовувати крем клотримазол 1%?

Крем наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2–3 рази на добу.

Смужки крему 0,5 см у середньому достатньо для нанесення на ділянку шкіри розміром з долоню.

Перед нанесенням крему необхідно очистити та висушити уражену ділянку шкіри.

Після нанесення крему необхідно вимити руки водою з милом.

Уникати потрапляння в очі.

За яких захворювань застосовують вагінальні таблетки клотримазолу 100/200 мг?

Клотримазол у формі вагінальних таблеток застосовують при грибкових вагінітах (переважно викликаних грибами роду Саndida) та суперінфекції, зумовленій бактеріями, чутливими до клотримазолу.

Якими є особливості застосування вагінальних таблеток клотримазолу?

Таблетки застосовуються вагінально. Їх не можна ковтати. Необхідно уникати контакту з очима.

Лікування не слід проводити під час менструації. Рекомендується планувати терапію так, щоб курс закінчувався до початку менструації.

Якщо симптоми зберігаються довше 7 днів, не дивлячись на лікування, при рецидиві симптомів, особливо якщо вони з’являються повторно більше 4 разів на рік або протягом 2 міс після завершення курсу терапії, необхідно звернутися до лікаря.

Під час лікування необхідно уникати статевих контактів, щоб уникнути передачі інфекції статевому партнеру.

Не слід застосовувати під час лікування латексні бар’єрні контрацептиви, оскільки може знизитися їх міцність, що може призвести до передачі інфекції та небажаної вагітності.

При поєднаному ураженні піхви та зовнішніх статевих органів слід застосувати комбіноване лікування вагінальними таблетками та кремом для зовнішнього застосування.

Статевому партнеру рекомендується одночасно пройти курс лікування із застосуванням крему клотримазол 1% для зовнішнього застосування.

Під час курсу лікування не слід використовувати тампони, вагінальні зрошення, сперміциди та інші лікарські засоби для вагінального застосування.

У яких випадках не можна застосовувати вагінальні таблетки клотримазолу без консультації з лікарем?

Клотримазол, вагінальні таблетки – безрецептурний препарат. У той же час подібні симптоми можуть спостерігатися при різних захворюваннях. Рекомендується звернутися до лікаря для встановлення діагнозу та підбору схеми лікування. Це важливо, оскільки самолікування може призвести до спотворення симптомів (що ускладнить у подальшому діагностику) та/або прогресування захворювання.

Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо грибкова інфекція рецидивує частіше ніж 1 раз на 3 міс, у пацієнтки або її статевого партнера в анамнезі були захворювання, що передаються статевим шляхом, а також якщо у хворої раніше спостерігалася гіперчутливість до похідних імідазолу або до інших вагінальних протигрибкових препаратів.

Не можна застосовувати препарат без призначення лікаря, якщо у пацієнтки відмічаються:

вагінальна кровотеча;

неприємний запах вагінальних виділень;

виразки вульви чи піхви;

біль у нижній частині живота;

дизурія (болісні відчуття при сечовипусканні);

виникнення побічних реакцій при застосуванні вагінальних пігулок клотримазолу;

підвищення температури тіла до фебрильних цифр (понад 38 °С);

порушення з боку шлунково-кишкового тракту: при нудоті, блюванні, діареї;

біль у спині.

Чи існує ризик системних ефектів у разі вагінального застосування клотримазолу?

При застосуванні клотримазолу вагінально абсорбується лише невелика кількість препарату — 3–10% від дози, що вводиться. Враховуючи те, що абсорбований клотримазол швидко метаболізується в печінці до неактивних метаболітів, ризик системних ефектів при вагінальному застосуванні препарату мінімальний.

Як застосовувати пігулки вагінальні клотримазолу 100/200 мг?

Зазвичай доза становить 1 вагінальну таблетку 1 раз на добу, ввечері перед сном. У середньому курс лікування становить 6 днів. Таблетки слід вводити максимально глибоко в піхву. Найбільш зручно вводити препарат лежачи на спині зі злегка зігнутими ногами. Якщо таблетки не розчиняються повністю протягом ночі, слід проконсультуватися з лікарем, можливо, слід застосовувати вагінальний крем. Лікування слід завершити до менструації, оскільки існує можливість вимивання клотримазолу менструальними виділеннями.

Якими є показання для застосування клотримазолу розчину для зовнішнього застосування 1%?

Клотримазол розчин для зовнішнього застосування 1% застосовується при наступних ураженнях шкіри та слизових оболонок:

спричинених дерматофітами;

зумовлених дріжджовими грибами (зокрема при кандидозному стоматиті);

викликаних цвілевими грибами;

різнобарвному лишаї (збудник — Malassezia furfur);

еритразмі (викликає Corynebacterium minutissimum).

Як використовувати клотримазол розчин 1% для зовнішнього застосування?

Клотримазол розчин 1% для зовнішнього застосування наносять на уражені ділянки шкіри 2–3 рази на добу та злегка втирають.

Перед нанесенням розчину шкіру промити теплою водою з милом і висушити.

При грибкових ураженнях слизової оболонки рота 0,5–1 мл (що відповідає 10–20 краплям) розчину наноситься на уражені ділянки слизової оболонки за допомогою ватної палички або тампона 3–4 рази на добу.

Важливо не вживати їжу та напої протягом години після застосування препарату.

Які побічні ефекти притаманні клотримазолу?

Можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи тяжкі анафілактичні реакції (ангіоневротичний набряк Квінке, анафілактичний шок).

З боку шкіри можуть спостерігатися еритема, поява пухирів, лущення, висипання, набряк, свербіж, біль, алергічний контактний дерматит, кропив’янка.

Також можливе виникнення болю в животі, дискомфорту в ділянці піхви та вульви, біль у тазу, вагінальна кровотеча при застосуванні клотримазолу вагінально.