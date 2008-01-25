Фамотидин: питання та відповіді

Фамотидин — це препарат, що застосовується для зниження кислотності шлункового соку. Цей лікарський засіб знижує як концентрацію соляної кислоти, так і об’єм шлункової секреції, тоді як вироблення пепсину залишається пропорційним обсягу виділеного шлункового соку. І у здорових добровольців, і в осіб з гіперсекрецією фамотидин пригнічує як базальну та нічну, так і стимульовану пентагастрином, бетазолом, кофеїном, інсуліном або фізіологічним вагальним рефлексом секрецію.

До якої групи препаратів належить фамотидин?

Фамотидин — потужний конкурентний інгібітор Н 2 -гістамінових рецепторів. Основною клінічно значущою фармакологічною дією препарату є пригнічення секреції шлункового соку.

Для чого застосовують фамотидин?

Фамотидин найчастіше призначають для зниження секреції шлункового соку при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, гіперацидному гастриті, гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, синдромі Золлінгера — Еллісона, а також для запобігання аспірації шлункового вмісту.

Які існують форми випуску фамотидину?

Фамотидин під різними торговими назвами випускається у формі таблеток для прийому всередину та ліофілізату для розчину для ін’єкцій.

Як правильно застосовувати фамотидин парентерально?

Парентерально препарат можна застосовувати лише у стаціонарі та у хворих, які не можуть приймати фамотидин перорально. Як тільки з’явиться можливість, слід перейти до прийому таблеток. Звичайна доза фамотидину для парентерального введення дорослим (внутрішньовенно — в/в) — 20 мг 2 рази на добу (кожні 12 год).

Як застосовувати фамотидин в операційній?

Перед проведенням загальної анестезії для попередження аспірації шлункового вмісту дорослим вводять в/в 20 мг препарату вранці в день операції або не менше ніж за 2 год до її проведення. Початкова в/в доза для дорослих не має перевищувати 20 мг.

Як правильно приймати таблетки фамотидину — до їди чи після?

Фамотидин не впливає на рівень гастрину та на процеси спорожнення шлунка, тому препарат можна приймати незалежно від їди.

Коли приймають фамотидин?

Ефект при одноразовому прийомі фамотидину найкраще проявляється, якщо застосовувати препарат увечері перед сном. Однак при прийомі фамотидину 2 рази на добу першу дозу слід прийняти вранці, другу — ввечері перед сном.

Як застосовувати таблетки фамотидину?

Загальний принцип — таблетку фамотидину ковтають повністю, не розжовуючи, запиваючи склянкою води, незалежно від їди.

Як застосовувати фамотидин при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки?

Рекомендована доза становить 40 мг 1 раз на добу перед сном. Тривалість лікування — 4–8 тиж.

Як застосовувати фамотидин для профілактики рецидивів виразки?

Для профілактики рецидивів виразки після досягнення терапевтичного ефекту застосовують підтримувальну дозу: 1 таблетка 20 мг 1 раз на добу перед сном. Тривалість лікування — 1–4 тиж.

Як застосовувати фамотидин при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі?

Фамотидин при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі застосовують по 1 таблетці 20 мг або 40 мг (залежно від тяжкості захворювання) 2 рази на добу (1 таблетка вранці та 1 увечері) протягом 6–12 тиж.

Як застосовувати фамотидин при синдромі Золлінгера — Еллісона?

Початкова доза зазвичай становить 20 мг кожні 6 год у пацієнтів, які раніше не застосовували антисекреторну терапію. Потім дозу необхідно відкоригувати залежно від стану хворого.

Як застосовувати фамотидин під час переходу з іншого антацидного препарату?

Пацієнти, які раніше застосовували інший H 2 -антигістамінний засіб, можуть перейти на прийом фамотидину із застосуванням найвищої стартової дози — 40 мг кожні 6 год. Дозу коригують залежно від рівня секреції шлункового соку, а також від клінічного стану хворого. Застосування препарату має тривати, доки для цього є клінічні показання. Добову дозу можна підвищувати у разі потреби, залежно від індивідуальних характеристик пацієнта, до досягнення оптимальної дози. За даними літератури, максимальні дози фамотидину, які застосовували у пацієнтів з тяжкими формами захворювань, становили до 160 мг кожні 6 год.

Чи можна застосовувати фамотидин у вагітних?

Фамотидин застосовувати у період вагітності не рекомендується, оскільки немає однозначних даних щодо його безпеки. Однак відомо, що молекула фамотидину проникає через плаценту і потенційно може впливати на плід.

Які виробники випускають фамотидин?

В українських аптеках представлений фамотидин як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.