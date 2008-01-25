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Новини медицини та фармаціїЧи підвищує безсоння ризик розвитку інфаркту міокарда?

Чи підвищує безсоння ризик розвитку інфаркту міокарда?

Опубліковано  17.03.2023

У нещодавньому огляді клінічних досліджень було показано, що безсоння та нічний сон тривалістю 5 та менше годин пов’язані з підвищеним ризиком розвитку інфаркту міокарда.

Результати аналізу було опубліковано в журналі «Clinical Cardiology».

Так, в огляді було показано, що інфаркт міокарда в осіб з безсонням розвивається на 69% частіше, ніж у середньому в популяції. Дослідники припускають, що безсоння слід розглядати як важливий чинник серцево-судинного ризику.

Безсоння включає як порушення засинання, так і нічні пробудження. Діагноз хронічного безсоння встановлюють у разі наявності порушень сну тривалістю 3 та більше місяців. Ризик його виникнення підвищується при високому рівні стресу та хронічному больовому синдромі.

Доктор Харніт Валія (Harneet Walia), директор відділу медицини сну в клініці Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute, яка не брала участі в дослідженні, пояснила, що безсоння зумовлює зниження якості життя, розвиток втоми, денної сонливості, емоційної лабільності, зниження уваги і когнітивних функцій.

Імовірно, безсоння підвищує ризик розвитку серцево-судинних та метаболічних захворювань, включаючи підвищений артеріальний тиск, інфаркт міокарда, цукровий діабет.

Автор дослідження доктор Вафі Момін (Wafi Momin), кардіолог з медичного центру UTHealth Houston Heart & Vascular та Memorial Hermann, зазначив, що нічний сон тривалістю не менше 7 год є життєво важливим для відновлення та нормального функціонування організму.

У зазначеному метааналізі було проаналізовано зв’язок між безсонням та ризиком розвитку у пацієнтів віком від 18 років інфаркту міокарда. До нього було включено 9 досліджень, у яких брали участь 153 881 пацієнт із безсонням та 1 030 375 осіб без порушень сну.

Автор дослідження доктор Хані Айаш (Hani Aiash) наголосив, що безсоння підвищує ризик розвитку інфаркту міокарда на 69%. На його думку, пацієнтів слід інформувати про важливість сну. Х. Айаш зазначив, що поради щодо покращення якості нічного сну мають бути включені до основних рекомендацій щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

Крім того, дослідники виявили, що безсоння зумовлює більш значне підвищення ризику інфаркту міокарда у жінок, ніж у чоловіків. Водночас відповідний ризик був підвищеним незалежно від наявності супутніх захворювань в учасників та їхнього віку. Дослідники висловили припущення, що безсоння є незалежним додатковим фактором серцево-судинного ризику. А корекція безсоння потенційно сприяє зниженню ймовірності виникнення інфаркту міокарда.

Доктор Х. Айаш наголосив, що необхідні подальші дослідження для визначення зв’язку між тривалістю безсоння та величиною ризику розвитку інфаркту міокарда. Він також пояснив, що на сьогодні невідомо, яка мінімальна тривалість безсоння зумовлює підвищення ймовірності виникнення інфаркту міокарда.

У разі безсоння експерти рекомендують:

  • обмежити використання гаджетів перед сном;
  • обмежити вживання кофеїну у другій половині дня;
  • використовувати когнітивно-поведінкову терапію;
  • навчатися методів релаксації;
  • підтримувати регулярний графік сну та неспання щодня, включаючи вихідні;
  • не спати вдень;
  • підтримувати комфортний мікроклімат у спальні (температуру повітря, вологість);
  • вести фізично активний спосіб життя.

Також експерти радять звертатися за медичною допомогою у разі безсоння для виявлення та лікування захворювань, які можуть його викликати.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  17.03.2023

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