Безсонні міста: як міський шум та світло порушують нічний сон

Життя у великих містах, які ніколи не сплять, має свою ціну: у мешканців мегаполісів погіршується якість сну.

Яка тривалість сну вважається достатньою? Це залежить від віку, але здоровій дорослій людині необхідно в середньому 7–9 год на добу. Дітям може знадобитися 9–16 год на добу.

У який час доби нам слід спати? Це залежить від хронотипу. Деякі з нас — сови, які схильні пізніше лягати спати і пізніше вставати, а інші — жайворонки, які воліють раніше вставати і раніше лягати спати.

Незважаючи на індивідуальні відмінності, ніч — це час, фізіологічно оптимальний для сну. Наші фізіологічні процеси відбуваються відповідно до мінливих рівнів освітленості. Проте за півтора століття наші ночі сильно змінилися завдяки широкому використанню електричного світла. Тепер у більшості населених пунктів ніч уже не темна.

Штучне світло саме собою вважається формою забруднення, що викликає ряд проблем зі здоров’ям. Насамперед світлове забруднення навколишнього середовища призводить до розвитку порушень сну та зменшення його тривалості. У цей час проводяться дослідження, що показують, що високий рівень штучного освітлення у нічний час викликає зменшення тривалості сну. Також штучне освітлення в нічний час — як усередині, так і зовні дому — призводить до розвитку порушень сну.

Світлове забруднення зумовлює розвиток низки захворювань, включаючи серцево-судинні та метаболічні захворювання (ожиріння або цукровий діабет), психічні розлади і навіть деякі види раку, такі як рак молочної залози, передміхурової залози або товстої кишки.

У той самий час є низка чинників, які впливають на жителів великих міст, які можуть впливати на здоров’я разом із штучним освітленням.

Так, шум — ще один фактор, що порушує нічний сон. Шум, що проникає в наші будинки у будь-який час доби, шкідливий для нашого здоров’я, незалежно від того, турбує він нас чи ні.

За даними Європейського агентства з навколишнього середовища (European Environment Agency), тривалий вплив фонового шуму щорічно призводить до розвитку 48 000 нових випадків серцево-судинних захворювань та 12 000 передчасних летальних випадків у Європі. За оцінками експертів, хронічні порушення сну виявляються у 22 млн осіб, а серйозні хронічні порушення сну — у 6,5 млн осіб.

Негативні наслідки дорожнього шуму доведено у численних дослідженнях. Шум, пов’язаний з нічним життям, також пояснюється зростаючою кількістю відкритих терас у барах та кафе. Ще одним фактором є прибирання вулиць, що часто проводиться вночі або рано-вранці.

Як місцева влада може захистити наш сон? Насамперед ми маємо виходити з того, що сон, який тісно пов’язаний зі здоров’ям, завжди повинен мати пріоритет над іншими видами діяльності. З цієї причини експерти рекомендують такі заходи:

обмежити час, коли можна використовувати гучне обладнання для прибирання вулиць. Навіть якщо двигун автомобіля електричний і безшумний, водяні насоси ні. Їх не слід використовувати вночі;

замінити шумний громадський транспорт електричними моделями та переконатися, що приватні транспортні засоби не перевищують допустимий рівень шуму;

скоротити час роботи та кількість столиків на відкритому повітрі у барах, кафе та ресторанах житлових масивів, інформуючи керівників та власників про необхідність поважати відпочинок, необхідний місцевим жителям;

зменшити дозволену гучність у шумних приміщеннях (що часто шкідливо для слуху користувачів та місцевих жителів) та уникати відкриття у нічний час житлових приміщень;

уникати організації живих виступів, які створюють багато галасу, поблизу житлових будинків, особливо у нічний час;

переглянути розміщення вуличних ліхтарів та інших джерел світла, щоб знизити загальний рівень світлового забруднення;

нарешті, що найважливіше, необхідне розуміння як на інституційному, так і на індивідуальному рівні того, що побудова більш здорового суспільства фундаментально залежить від створення середовища, яке сприяє здоровому сну у членів суспільства.

За матеріалами www.theconversation.com