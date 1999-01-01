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VEFA
16 препаратів
16 препаратів
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Повна назва
"ВЕФАРМА УКРАИНА" - официальное предстваительство компании "ВЕФА ИЛАЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕТ ШИРКЕТИ"
Адреса
02094, Киев, ул. Краковская , 15/17А
Телефон
+380444558767
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Таблетки блістер №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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ВЕНАТУРА ВІТАМІН D3
Краплі 20 мл №1
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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Венатура Вітамін D3 і Менахінон 7
Краплі флакон 20 мл №1
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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ВЕНАТУРА ЦИНК І МІДЬ
Капсули №60
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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Екстрасед
Капсули №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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ЕСКУС (ESCUS GEL ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ)
Гель 75 мл №1
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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КРІЛОМ СИРОП (РИБ'ЯЧИЙ ЖИР)
Сироп 150 мл №1
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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Магнімор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №10
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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Магнімор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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МІНІШ (MINISH DIAPER RASH CREAM (КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ) ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ)
Крем 50 мл №1
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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НЕМОЛІКС С3 ЖЕЛАТИНОВІ КАПСУЛИ
Капсули блістер №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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НЕМОЛІКС С3 ТАБЛЕТКИ
Таблетки №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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Простакапс
Капсули м'які желатинові №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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Редом
Капсули м'які желатинові №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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УРИНОН-Д
Капсули м'які желатинові №30
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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ШАМПУНЬ "АПТЕРАНІТ"
100 мл №1
Вефа Ілач Санайї ве Тіджарет
Немає в наявності
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