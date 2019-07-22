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Tulip Lab.12 препаратів

12 препаратів
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Бродіпім 1 Г
Бродіпім 1 Г
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Туліп Лаб.
від 150,93 грн
в 1 аптеці
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Азо
Азо
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №3
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Кальці-М
Кальці-М
Таблетки №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Натмакс
Натмакс
Капсули 728 мг №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Рабіджем 20
Рабіджем 20
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг стрип №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Спертінекс
Спертінекс
Капсули №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Тугіна
Тугіна
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Тулізид
Тулізид
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Туліксон
Туліксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г + 500 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Туліксон-ТЗ 1125 мг
Туліксон-ТЗ 1125 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 1125 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Тулон 1 г
Тулон 1 г
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Флексікарт
Флексікарт
Таблетки 1305 мг №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
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