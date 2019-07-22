Київ
Виробники на літеру “T”
Tulip Lab.
12 препаратів
12 препаратів
Показати контакти
Повна назва
Представительство в Украине - "Тулип Лаб Прайвит Лимитед"
Адреса
02160, Киев, просп. Воссоединения, 15
Телефон
(044) 550-03-83
Сортування:
По популярності
Бродіпім 1 Г
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Туліп Лаб.
від
150,93
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Азо
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №3
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кальці-М
Таблетки №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Натмакс
Капсули 728 мг №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Рабіджем 20
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг стрип №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Спертінекс
Капсули №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тугіна
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тулізид
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Туліксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г + 500 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Туліксон-ТЗ 1125 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 1125 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тулон 1 г
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Флексікарт
Таблетки 1305 мг №30
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню