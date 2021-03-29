5 препаратів
Повна назваЭксклюзивный импортер в Украине — компания "Октенифарм"
Адреса03680, Киев, ул. Машиностроительная, 44
Телефон(044) 247-42-01
Факс(044) 247-42-01
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Октенісепт
Розчин флакон 50 мл з розпилювачем №1Schulke & Mayr GmbH
Октенісепт
Розчин флакон 250 мл №1Schulke & Mayr GmbH
Октенісепт
Розчин флакон 1000 мл №1Schulke & Mayr GmbH
МІКРОЦИД АФ
Рідина флакон полімерний 1 л №1Schulke & Mayr GmbH
Октенісепт
Розчин флакон 250 мл з розпилювачем №1Schulke & Mayr GmbH