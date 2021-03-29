Київ
Виробники на літеру “S”

Schulke & Mayr GmbH5 препаратів

5 препаратів
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Октенісепт
Октенісепт
Розчин флакон 50 мл з розпилювачем №1
Schulke & Mayr GmbH
від 449,47 грн
в 618 аптеках
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Октенісепт
Октенісепт
Розчин флакон 250 мл №1
Schulke & Mayr GmbH
від 639,94 грн
в 492 аптеках
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Октенісепт
Октенісепт
Розчин флакон 1000 мл №1
Schulke & Mayr GmbH
від 1390,20 грн
в 29 аптеках
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МІКРОЦИД АФ
МІКРОЦИД АФ
Рідина флакон полімерний 1 л №1
Schulke & Mayr GmbH
Немає в наявності
Октенісепт
Октенісепт
Розчин флакон 250 мл з розпилювачем №1
Schulke & Mayr GmbH
Немає в наявності
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