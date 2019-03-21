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Scan Biotech
16 препаратів
16 препаратів
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Повна назва
Эксклюзивный дистрибьютор в Украине - компания "АЛТЕР ЭГО"
Адреса
03087, Киев, ул. Уманская, 35
Телефон
(044) 243-76-25
Факс
(044) 243-76-25
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Бол-Ран®
Таблетки блістер №100
Скан Біотек
від
521,00
грн
в 681 аптеці
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Алергінол Плюс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Скан Біотек
від
194,00
грн
в 678 аптеках
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Рапімакс
Таблетки блістер №10
Скан Біотек
від
48,36
грн
в 246 аптеках
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Рапімакс Форте
Таблетки блістер №10
Скан Біотек
від
56,12
грн
в 41 аптеці
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Пас
Гранули кишково-розчинні 80 г/100 г пакетик 100 г вкладений в пластиковий контейнер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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Розуфаст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Скан Біотек
Немає в наявності
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Орзол
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Ротек
Немає в наявності
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Кодарекс
Сироп флакон з мірним ковпачком 60 мл №1
Ротек
Немає в наявності
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Кодарекс
Сироп флакон з мірним ковпачком 60 мл №1
Rowtech Ltd
Немає в наявності
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Елган
Розчин для інфузій 1000 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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Левофлокс інфузія
Розчин інфузійний 500 мг флакон 100 мл №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Скан Біотек
Немає в наявності
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Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №4
Скан Біотек
Немає в наявності
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Флуконаз
Розчин для інфузій 200 мг пляшка 100 мл №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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