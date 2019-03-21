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Виробники на літеру “S”

Scan Biotech16 препаратів

16 препаратів
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Бол-Ран®
Бол-Ран®
Таблетки блістер №100
Скан Біотек
від 521,00 грн
в 681 аптеці
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Алергінол Плюс®
Алергінол Плюс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Скан Біотек
від 194,00 грн
в 678 аптеках
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Рапімакс
Рапімакс
Таблетки блістер №10
Скан Біотек
від 48,36 грн
в 246 аптеках
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Рапімакс Форте
Рапімакс Форте
Таблетки блістер №10
Скан Біотек
від 56,12 грн
в 41 аптеці
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Пас
Пас
Гранули кишково-розчинні 80 г/100 г пакетик 100 г вкладений в пластиковий контейнер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
Розуфаст
Розуфаст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Скан Біотек
Немає в наявності
Орзол
Орзол
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Ротек
Немає в наявності
Кодарекс
Кодарекс
Сироп флакон з мірним ковпачком 60 мл №1
Ротек
Немає в наявності
Кодарекс
Кодарекс
Сироп флакон з мірним ковпачком 60 мл №1
Rowtech Ltd
Немає в наявності
Елган
Елган
Розчин для інфузій 1000 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Скан Біотек
Немає в наявності
Левофлокс інфузія
Левофлокс інфузія
Розчин інфузійний 500 мг флакон 100 мл №1
Скан Біотек
Немає в наявності
Сігра
Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
Сігра
Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Скан Біотек
Немає в наявності
Сігра
Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
Сігра
Сігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №4
Скан Біотек
Немає в наявності
Флуконаз
Флуконаз
Розчин для інфузій 200 мг пляшка 100 мл №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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