Київ
Виробники на літеру “S”
Sanovel
4 препарати
4 препарати
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Повна назва
Представительство в Украине «САНОВЕЛЬ ИЛЛЯЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
Адреса
Киев 01133
Телефон
(044) 220-21-95
Факс
(044) 220-21-95
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Ексистен-Сановель
Таблетки 15 мг блістер №30
Сановель
від
351,04
грн
в 514 аптеках
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Айра-Сановель
Таблетки 8 мг блістер №28
Сановель
Немає в наявності
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Айра-Сановель
Таблетки 16 мг блістер №28
Сановель
Немає в наявності
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Меристат-Сановель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Сановель
Немає в наявності
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