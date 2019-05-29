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10 препаратів
10 препаратів
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Повна назва
Маркетинговая поддержка и продвижение - ООО "Дилео Фарма"
Адреса
Поликем С.р.л., Виа Джузеппе Маркора, 11 - 20121, Милан, Италия
Телефон
(044) 538-01-26
Факс
(044) 538-01-27
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Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №20
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
702,43
грн
в 936 аптеках
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Макмірор
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
від
799,72
грн
в 852 аптеках
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Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
628,14
грн
в 802 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Капсули вагінальні м'які блістер №8
Полікем
від
534,47
грн
в 800 аптеках
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Тантум Роза®
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 140 мл + канюля з кришечкою для закриття №5
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
510,71
грн
в 795 аптеках
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Тантум Роза®
Гранули для вагінального розчину 500 мг саше №10
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
401,97
грн
в 719 аптеках
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Гліатилін
Капсули м'які 400 мг блістер №14
Італфармако
від
1073,62
грн
в 718 аптеках
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Гліатилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №3
Італфармако
від
812,90
грн
в 615 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Крем піхвовий туба 30 г з градуйованим шприцом №1
Полікем
від
712,62
грн
в 467 аптеках
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Триттіко XR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
1602,15
грн
в 2 аптеках інших міст
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