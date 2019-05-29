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Виробники на літеру “P”

Polichem10 препаратів

10 препаратів
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Триттіко
Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №20
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 702,43 грн
в 936 аптеках
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Макмірор
Макмірор
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
від 799,72 грн
в 852 аптеках
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Триттіко
Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 628,14 грн
в 802 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Макмірор Комплекс®
Капсули вагінальні м'які блістер №8
Полікем
від 534,47 грн
в 800 аптеках
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 140 мл + канюля з кришечкою для закриття №5
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 510,71 грн
в 795 аптеках
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Тантум Роза®
Тантум Роза®
Гранули для вагінального розчину 500 мг саше №10
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 401,97 грн
в 719 аптеках
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Гліатилін
Гліатилін
Капсули м'які 400 мг блістер №14
Італфармако
від 1073,62 грн
в 718 аптеках
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Гліатилін
Гліатилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №3
Італфармако
від 812,90 грн
в 615 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Макмірор Комплекс®
Крем піхвовий туба 30 г з градуйованим шприцом №1
Полікем
від 712,62 грн
в 467 аптеках
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Триттіко XR
Триттіко XR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 1602,15 грн
в 2 аптеках інших міст
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