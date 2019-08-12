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Panacea Biotec
4 препарати
4 препарати
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Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №2
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №10
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Вагацит
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг блістер №50
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Пакліал
Ліофілізат для приготування суспензії для інфузій 100 мг флакон №1
Панацея Біотек
Немає в наявності
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