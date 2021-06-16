Київ
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Noveco Invest and Trade Corp
4 препарати
4 препарати
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Нефопам
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №3
Новеко Інвест енд Трейд Корп
від
217,60
грн
в 247 аптеках
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Хеппі Фем
Таблетки №60
Новеко Інвест енд Трейд Корп
від
2650,00
грн
в 37 аптеках інших міст
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Новофертил
Капсули 875 мг №60
Новеко Інвест енд Трейд Корп
від
2286,10
грн
в 34 аптеках інших міст
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Транестат
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
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Немає в наявності
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