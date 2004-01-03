Всі аптеки України
Список виробниківММСК ФАРМА

Виробник: МСК ФАРМА

Маркетирующая компания в Украине - ООО «МСК ФАРМА»
04112, Киев, ул. Дегтяревская, 62
+380444565521
+380444565521
www.mck.in.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 9 препаратів
Назік® спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1; Кассела-мед
Назік® Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
В 851 аптеці
від 115,93 грн
Ціни в аптеках
Назік® для дітей спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1; Кассела-мед
Назік® для дітей Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
В 395 аптеках
від 104,83 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® льодяники, блістер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® Льодяники, блістер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 151 аптеці
від 117,00 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® без цукру льодяники, блістер, № 16; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® без цукру Льодяники, блістер, № 16 Klosterfrau Healthcare Group
В 594 аптеках
від 98,35 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® шавлія льодяники, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія Льодяники, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 744 аптеках
від 123,74 грн
Ціни в аптеках
Соледум® форте капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
В 462 аптеках
від 188,60 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® вишня льодяники, блістер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® вишня Льодяники, блістер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Нео-Бронхол® пастилки, 15 мг, блістер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Бронхол® Пастилки, 15 мг, блістер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Соледум® форте капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 50; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 50 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
04112, Киев, ул. Дегтяревская, 62
+380444565521
+380444565521
www.mck.in.ua
Знайдено: 9 препаратів
Назік® спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1; Кассела-мед
Назік® Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
В 851 аптеці
від 115,93 грн
Ціни в аптеках
Назік® для дітей спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1; Кассела-мед
Назік® для дітей Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
В 395 аптеках
від 104,83 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® льодяники, блістер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® Льодяники, блістер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 151 аптеці
від 117,00 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® без цукру льодяники, блістер, № 16; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® без цукру Льодяники, блістер, № 16 Klosterfrau Healthcare Group
В 594 аптеках
від 98,35 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® шавлія льодяники, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія Льодяники, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
В 744 аптеках
від 123,74 грн
Ціни в аптеках
Соледум® форте капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
В 462 аптеках
від 188,60 грн
Ціни в аптеках
Нео-Ангін® вишня льодяники, блістер, № 24; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® вишня Льодяники, блістер, № 24 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Нео-Бронхол® пастилки, 15 мг, блістер, № 20; Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Бронхол® Пастилки, 15 мг, блістер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Соледум® форте капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 50; Klosterfrau Healthcare Group
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 50 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції