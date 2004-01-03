Виробник: МСК ФАРМАМаркетирующая компания в Украине - ООО «МСК ФАРМА»
04112, Киев, ул. Дегтяревская, 62
+380444565521
+380444565521
Назік® Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
від 115,93 грн
Назік® для дітей Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
від 104,83 грн
Нео-Ангін® без цукру Льодяники, блістер, № 16 Klosterfrau Healthcare Group
від 98,35 грн
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
від 188,60 грн
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 50 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
Назік® Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
від 115,93 грн
Назік® для дітей Спрей назальний, розчин, флакон, 10 мл, з насадкою у коробці, з насадкою у коробці, № 1 Кассела-мед
від 104,83 грн
Нео-Ангін® без цукру Льодяники, блістер, № 16 Klosterfrau Healthcare Group
від 98,35 грн
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 20 Klosterfrau Healthcare Group
від 188,60 грн
Соледум® форте Капсули гастрорезистентні, 200 мг, блістер, № 50 Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції