Київ
Виробники на літеру “M”
Montavit
13 препаратів
13 препаратів
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Повна назва
Представительство в Украине
Адреса
02660, Киев, ул. Марины Расковой, 23, офис 1103
Телефон
(044) 498-59-51
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від
135,90
грн
в 404 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
від
145,11
грн
в 395 аптеках
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Цинарікс
Таблетки, вкриті оболонкою 55 мг №60
Монтавит
від
158,10
грн
в 312 аптеках
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Тавіпек
Капсули м'які кишково-розчинні 150 мг блістер №30
Монтавит
від
258,72
грн
в 307 аптеках
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Цинарікс Форте
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг блістер №30
Мібе Україна
від
301,20
грн
в 292 аптеках
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ГЕЛІК
20 г №1
Монтавит
від
66,16
грн
в 160 аптеках інших міст
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
від
2412,85
грн
в 47 аптеках
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Ацербін
Мазь туба 30 г №1
Монтавит
від
176,77
грн
в 18 аптеках
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від
218,50
грн
в 17 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №5
Монтавит
від
680,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Тусавіт
Сироп пляшка 250 г у картонній коробці №1
Монтавит
Немає в наявності
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Тусавіт
Сироп пляшка 125 г у картонній коробці №1
Монтавит
Немає в наявності
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Ацербін
Розчин флакон 80 мл №1
Монтавит
Немає в наявності
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