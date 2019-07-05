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Виробники на літеру “M”

Montavit13 препаратів

13 препаратів
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Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від 135,90 грн
в 404 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
від 145,11 грн
в 395 аптеках
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Цинарікс
Цинарікс
Таблетки, вкриті оболонкою 55 мг №60
Монтавит
від 158,10 грн
в 312 аптеках
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Тавіпек
Тавіпек
Капсули м'які кишково-розчинні 150 мг блістер №30
Монтавит
від 258,72 грн
в 307 аптеках
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Цинарікс Форте
Цинарікс Форте
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг блістер №30
Мібе Україна
від 301,20 грн
в 292 аптеках
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ГЕЛІК
ГЕЛІК
20 г №1
Монтавит
від 66,16 грн
в 160 аптеках інших міст
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
від 2412,85 грн
в 47 аптеках
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Ацербін
Ацербін
Мазь туба 30 г №1
Монтавит
від 176,77 грн
в 18 аптеках
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Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від 218,50 грн
в 17 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №5
Монтавит
від 680,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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Тусавіт
Тусавіт
Сироп пляшка 250 г у картонній коробці №1
Монтавит
Немає в наявності
Тусавіт
Тусавіт
Сироп пляшка 125 г у картонній коробці №1
Монтавит
Немає в наявності
Ацербін
Ацербін
Розчин флакон 80 мл №1
Монтавит
Немає в наявності
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