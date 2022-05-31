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Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
8 препаратів
8 препаратів
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Енема-Селла одноразова клізма
Розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від
170,00
грн
в 940 аптеках
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Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон + вода для ін'єкцій контейнер однодозовий 10 мл №1
Исток-Плюс
від
76,62
грн
в 707 аптеках
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Протаргол
Краплі вушні/назальні 2 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від
89,13
грн
в 596 аптеках
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від
77,33
грн
в 551 аптеці
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та назальним розпилювачем №1
від
91,94
грн
в 512 аптеках
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Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від
139,40
грн
в 283 аптеках
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з розчинником в контейнері однодозовому 10 мл №1
Исток-Плюс
від
86,21
грн
в 25 аптеках
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Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон, з розчинником в контейнері однодозового 10 мл з назальним розпилювачем №1
Исток-Плюс
від
98,66
грн
в 17 аптеках
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