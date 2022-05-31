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Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella8 препаратів

8 препаратів
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Енема-Селла одноразова клізма
Енема-Селла одноразова клізма
Розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від 170,00 грн
в 940 аптеках
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Протаргол Бебі®
Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон + вода для ін'єкцій контейнер однодозовий 10 мл №1
Исток-Плюс
від 76,62 грн
в 707 аптеках
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Протаргол
Протаргол
Краплі вушні/назальні 2 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від 89,13 грн
в 596 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від 77,33 грн
в 551 аптеці
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з мірним пристрієм та назальним розпилювачем №1
від 91,94 грн
в 512 аптеках
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Протаргол Бебі®
Протаргол Бебі®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,1 г флакон з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею №1
від 139,40 грн
в 283 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон з розчинником в контейнері однодозовому 10 мл №1
Исток-Плюс
від 86,21 грн
в 25 аптеках
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Протаргол®
Протаргол®
Порошок для розчину для інтраназального застосування 0,2 г флакон, з розчинником в контейнері однодозового 10 мл з назальним розпилювачем №1
Исток-Плюс
від 98,66 грн
в 17 аптеках
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