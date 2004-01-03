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Виробник: Lab. Innotech International

Представительство «ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ»
Украина, 01001, Киев, ул. Малая Житомирская, 6
(044) 278-06-38
www.pharmatex.in.ua
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Знайдено: 12 препаратів
Гельмінтокс суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 150 аптеках
від 86,23 грн
Ціни в аптеках
Гельмінтокс таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 48 аптеках
від 63,98 грн
Ціни в аптеках
Гельмінтокс таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 432 аптеках
від 70,40 грн
Ціни в аптеках
Поліжинакс капсули піхвові, № 6; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Поліжинакс Капсули піхвові, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 14 аптеках інших міст
від 294,08 грн
Ціни в інших містах
Поліжинакс капсули піхвові, № 12; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Поліжинакс Капсули піхвові, № 12 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 1134 аптеках
від 335,41 грн
Ціни в аптеках
Поліжинакс Вірго емульсія вагінальна, капсула, у блістерах, у блістерах, № 6; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Поліжинакс Вірго Емульсія вагінальна, капсула, у блістерах, у блістерах, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 279 аптеках
від 355,12 грн
Ціни в аптеках
Тотема розчин оральний, ампула, 10 мл, № 20; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Тотема Розчин оральний, ампула, 10 мл, № 20 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 1107 аптеках
від 301,54 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 285 аптеках
від 243,91 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 150 аптеках
від 133,73 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 561 аптеці
від 179,64 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 34 аптеках
від 144,05 грн
Ціни в аптеках
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Флебодіа 600 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 1162 аптеках
від 435,16 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
Украина, 01001, Киев, ул. Малая Житомирская, 6
(044) 278-06-38
www.pharmatex.in.ua
Знайдено: 12 препаратів
Гельмінтокс суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 150 аптеках
від 86,23 грн
Ціни в аптеках
Гельмінтокс таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 48 аптеках
від 63,98 грн
Ціни в аптеках
Гельмінтокс таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 432 аптеках
від 70,40 грн
Ціни в аптеках
Поліжинакс капсули піхвові, № 6; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Поліжинакс Капсули піхвові, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 14 аптеках інших міст
від 294,08 грн
Ціни в інших містах
Поліжинакс капсули піхвові, № 12; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Поліжинакс Капсули піхвові, № 12 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 1134 аптеках
від 335,41 грн
Ціни в аптеках
Поліжинакс Вірго емульсія вагінальна, капсула, у блістерах, у блістерах, № 6; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Поліжинакс Вірго Емульсія вагінальна, капсула, у блістерах, у блістерах, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 279 аптеках
від 355,12 грн
Ціни в аптеках
Тотема розчин оральний, ампула, 10 мл, № 20; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Тотема Розчин оральний, ампула, 10 мл, № 20 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 1107 аптеках
від 301,54 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 285 аптеках
від 243,91 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 150 аптеках
від 133,73 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 561 аптеці
від 179,64 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 34 аптеках
від 144,05 грн
Ціни в аптеках
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Флебодіа 600 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 1162 аптеках
від 435,16 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції