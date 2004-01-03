Виробник: Lab. Innotech InternationalПредставительство «ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ»
Украина, 01001, Киев, ул. Малая Житомирская, 6
(044) 278-06-38
www.pharmatex.in.ua
Гельмінтокс Суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 86,23 грн
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 63,98 грн
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 70,40 грн
Поліжинакс Вірго Емульсія вагінальна, капсула, у блістерах, у блістерах, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 355,12 грн
Тотема Розчин оральний, ампула, 10 мл, № 20 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 301,54 грн
Фарматекс Крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 243,91 грн
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 133,73 грн
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 179,64 грн
Фарматекс Таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 144,05 грн
Флебодіа 600 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 435,16 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Гельмінтокс Суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 86,23 грн
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 63,98 грн
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 70,40 грн
Поліжинакс Вірго Емульсія вагінальна, капсула, у блістерах, у блістерах, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 355,12 грн
Тотема Розчин оральний, ампула, 10 мл, № 20 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 301,54 грн
Фарматекс Крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 243,91 грн
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 133,73 грн
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 179,64 грн
Фарматекс Таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 144,05 грн
Флебодіа 600 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 435,16 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції