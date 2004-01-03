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Список виробниківKKrewel Meuselbach GmbН

Виробник: Krewel Meuselbach GmbН

Представитель в Украине
01032, Киев, ул. Саксаганского, 129 Б, офис 26
(044) 496-90-98
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Знайдено: 6 препаратів
Валокордин® краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 37 аптеках
від 66,44 грн
Ціни в аптеках
Валокордин® краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 1 аптеці
від 165,00 грн
Ціни в аптеках
Геделикс® краплі без спирту краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Геделикс® краплі без спирту Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 92 аптеках
від 124,74 грн
Ціни в аптеках
Геделикс® сироп від кашлю сироп, флакон, 100 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Геделикс® сироп від кашлю Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 110 аптеках
від 140,83 грн
Ціни в аптеках
Регулакс® фруктові кубики, № 6; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Регулакс® Фруктові кубики, № 6 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 138 аптеках
від 165,40 грн
Ціни в аптеках
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Регулакс® Пікосульфат краплі Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 115 аптеках
від 86,93 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
01032, Киев, ул. Саксаганского, 129 Б, офис 26
(044) 496-90-98
Знайдено: 6 препаратів
Валокордин® краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 37 аптеках
від 66,44 грн
Ціни в аптеках
Валокордин® краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 1 аптеці
від 165,00 грн
Ціни в аптеках
Геделикс® краплі без спирту краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Геделикс® краплі без спирту Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 92 аптеках
від 124,74 грн
Ціни в аптеках
Геделикс® сироп від кашлю сироп, флакон, 100 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Геделикс® сироп від кашлю Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 110 аптеках
від 140,83 грн
Ціни в аптеках
Регулакс® фруктові кубики, № 6; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Регулакс® Фруктові кубики, № 6 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 138 аптеках
від 165,40 грн
Ціни в аптеках
Регулакс® Пікосульфат краплі краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Регулакс® Пікосульфат краплі Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 115 аптеках
від 86,93 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції