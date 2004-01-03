Виробник: Krewel Meuselbach GmbНПредставитель в Украине
01032, Киев, ул. Саксаганского, 129 Б, офис 26
(044) 496-90-98
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 66,44 грн
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 165,00 грн
Геделикс® краплі без спирту Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 124,74 грн
Геделикс® сироп від кашлю Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 140,83 грн
Регулакс® Пікосульфат краплі Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 86,93 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 66,44 грн
Валокордин® Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 165,00 грн
Геделикс® краплі без спирту Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 124,74 грн
Геделикс® сироп від кашлю Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 140,83 грн
Регулакс® Пікосульфат краплі Краплі оральні, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 86,93 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції