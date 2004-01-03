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Список виробниківККРЕОМА-ФАРМ

Виробник: КРЕОМА-ФАРМ

ПрАТ "ЕОФ" КРЕОМА-ФАРМ "
03680, Київ, вул. Радищева, 3
(044) 497-95-45
(044) 497-95-45
www.kreoma.com
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Знайдено: 17 препаратів
Аплікус паста для зовнішнього застосування, 90 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Аплікус Паста для зовнішнього застосування, 90 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 142 аптеках
від 77,70 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1128 аптеках
від 91,65 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1097 аптеках
від 176,05 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1105 аптеках
від 245,40 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, пакет, 15 г, № 15; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, пакет, 15 г, № 15 КРЕОМА-ФАРМ
В 1231 аптеці
від 202,26 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, туба, 90 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, туба, 90 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 20 аптеках
від 67,00 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель Екстракапс капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 7; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Екстракапс Капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 7 КРЕОМА-ФАРМ
В 420 аптеках
від 34,61 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель Екстракапс капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 14; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Екстракапс Капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 14 КРЕОМА-ФАРМ
В 1194 аптеках
від 67,19 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 379 аптеках
від 78,16 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 143 аптеках
від 147,97 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 152 аптеках
від 266,08 грн
Ціни в аптеках
Лактобіоентеросгель паста, пакет поліетиленовий, 16 г, № 10; КРЕОМА-ФАРМ
Лактобіоентеросгель Паста, пакет поліетиленовий, 16 г, № 10 КРЕОМА-ФАРМ
В 3 аптеках
від 141,25 грн
Ціни в аптеках
Лактобіоентеросгель паста, саше, 15 г, № 10; КРЕОМА-ФАРМ
Лактобіоентеросгель Паста, саше, 15 г, № 10 КРЕОМА-ФАРМ
В 33 аптеках
від 127,98 грн
Ціни в аптеках
Сорболонг капсули, № 10; КРЕОМА-ФАРМ
Сорболонг Капсули, № 10 КРЕОМА-ФАРМ
В 14 аптеках
від 48,01 грн
Ціни в аптеках
А-КОЛДІН таблетки для розсмоктування, № 20; КРЕОМА-ФАРМ
А-КОЛДІН Таблетки для розсмоктування, № 20 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
ЕНТЕРОФІТ СИРОП паста для перорального застосування, пакет, 15 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16; КРЕОМА-ФАРМ
ЕНТЕРОФІТ СИРОП Паста для перорального застосування, пакет, 15 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
Лактобіоентеросгель паста, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Лактобіоентеросгель Паста, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
03680, Київ, вул. Радищева, 3
(044) 497-95-45
(044) 497-95-45
www.kreoma.com
Знайдено: 17 препаратів
Аплікус паста для зовнішнього застосування, 90 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Аплікус Паста для зовнішнього застосування, 90 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 142 аптеках
від 77,70 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1128 аптеках
від 91,65 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1097 аптеках
від 176,05 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1105 аптеках
від 245,40 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, пакет, 15 г, № 15; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, пакет, 15 г, № 15 КРЕОМА-ФАРМ
В 1231 аптеці
від 202,26 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, туба, 90 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, туба, 90 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 20 аптеках
від 67,00 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель Екстракапс капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 7; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Екстракапс Капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 7 КРЕОМА-ФАРМ
В 420 аптеках
від 34,61 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель Екстракапс капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 14; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Екстракапс Капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 14 КРЕОМА-ФАРМ
В 1194 аптеках
від 67,19 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 379 аптеках
від 78,16 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 143 аптеках
від 147,97 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 152 аптеках
від 266,08 грн
Ціни в аптеках
Лактобіоентеросгель паста, пакет поліетиленовий, 16 г, № 10; КРЕОМА-ФАРМ
Лактобіоентеросгель Паста, пакет поліетиленовий, 16 г, № 10 КРЕОМА-ФАРМ
В 3 аптеках
від 141,25 грн
Ціни в аптеках
Лактобіоентеросгель паста, саше, 15 г, № 10; КРЕОМА-ФАРМ
Лактобіоентеросгель Паста, саше, 15 г, № 10 КРЕОМА-ФАРМ
В 33 аптеках
від 127,98 грн
Ціни в аптеках
Сорболонг капсули, № 10; КРЕОМА-ФАРМ
Сорболонг Капсули, № 10 КРЕОМА-ФАРМ
В 14 аптеках
від 48,01 грн
Ціни в аптеках
А-КОЛДІН таблетки для розсмоктування, № 20; КРЕОМА-ФАРМ
А-КОЛДІН Таблетки для розсмоктування, № 20 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
ЕНТЕРОФІТ СИРОП паста для перорального застосування, пакет, 15 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16; КРЕОМА-ФАРМ
ЕНТЕРОФІТ СИРОП Паста для перорального застосування, пакет, 15 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
Лактобіоентеросгель паста, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Лактобіоентеросгель Паста, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції