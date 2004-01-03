Виробник: КРЕОМА-ФАРМПрАТ "ЕОФ" КРЕОМА-ФАРМ "
03680, Київ, вул. Радищева, 3
(044) 497-95-45
(044) 497-95-45
www.kreoma.com
від 91,65 грн
від 176,05 грн
від 245,40 грн
від 202,26 грн
від 67,00 грн
від 34,61 грн
Ентеросгель Екстракапс Капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 14 КРЕОМА-ФАРМ
від 67,19 грн
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
від 78,16 грн
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
від 147,97 грн
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
від 266,08 грн
ЕНТЕРОФІТ СИРОП Паста для перорального застосування, пакет, 15 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 91,65 грн
від 176,05 грн
від 245,40 грн
від 202,26 грн
від 67,00 грн
від 34,61 грн
Ентеросгель Екстракапс Капсули, 0,32 г, контурна чарункова упаковка, № 14 КРЕОМА-ФАРМ
від 67,19 грн
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
від 78,16 грн
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
від 147,97 грн
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
від 266,08 грн
ЕНТЕРОФІТ СИРОП Паста для перорального застосування, пакет, 15 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16 КРЕОМА-ФАРМ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції