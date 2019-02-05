Київ
Виробники на літеру “J”

J.Uriach & Cia2 препарати

2 препарати
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Дісгрен
Дісгрен
Капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
від 410,71 грн
в 403 аптеках
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Тріметабол
Тріметабол
Розчин оральний 7,5 г + 5 г флакон 150 мл + порошок 3 г в пакетах №1
Х. Уріак і Сіа
Немає в наявності
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