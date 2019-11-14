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Flamingo
5 препаратів
5 препаратів
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Паноцид 40
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
269,76
грн
в 741 аптеці
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Мефенамінова кислота
Капсули 500 мг №20
Ананта Медікеар
від
92,16
грн
в 677 аптеках
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Мефенамінова кислота
Капсули 250 мг №20
Ананта Медікеар
від
56,80
грн
в 95 аптеках
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Лосід 20
Капсули 20 мг №10
Фламінго
Немає в наявності
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Лосід 20
Капсули 20 мг №100
Фламінго
Немає в наявності
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