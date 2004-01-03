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Список виробниківFFerrer International, S.A.

Виробник: Ferrer International, S.A.

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08028, Барселона, Испания, Гран Виа Карлос III, 94
(044 )501-69-79
(044 )501-69-79
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Знайдено: 3 препарати
Ангіноваг спрей для ротової порожнини, флакон, 20 мл, № 1; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Ангіноваг Спрей для ротової порожнини, флакон, 20 мл, № 1 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 1095 аптеках
від 263,00 грн
Ціни в аптеках
Адасув порошок для інгаляцій дозований, 9,1 мг/доза, пакет, з інгалятором staccato®, з інгалятором staccato®, № 1; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Адасув Порошок для інгаляцій дозований, 9,1 мг/доза, пакет, з інгалятором staccato®, з інгалятором staccato®, № 1 Феррер Інтернасіональ, С.А.
Немає в наявності
Ангіноваг спрей для ротової порожнини, флакон, 10 мл, № 1; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Ангіноваг Спрей для ротової порожнини, флакон, 10 мл, № 1 Феррер Інтернасіональ, С.А.
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
08028, Барселона, Испания, Гран Виа Карлос III, 94
(044 )501-69-79
(044 )501-69-79
Знайдено: 3 препарати
Ангіноваг спрей для ротової порожнини, флакон, 20 мл, № 1; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Ангіноваг Спрей для ротової порожнини, флакон, 20 мл, № 1 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 1095 аптеках
від 263,00 грн
Ціни в аптеках
Адасув порошок для інгаляцій дозований, 9,1 мг/доза, пакет, з інгалятором staccato®, з інгалятором staccato®, № 1; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Адасув Порошок для інгаляцій дозований, 9,1 мг/доза, пакет, з інгалятором staccato®, з інгалятором staccato®, № 1 Феррер Інтернасіональ, С.А.
Немає в наявності
Ангіноваг спрей для ротової порожнини, флакон, 10 мл, № 1; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Ангіноваг Спрей для ротової порожнини, флакон, 10 мл, № 1 Феррер Інтернасіональ, С.А.
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції