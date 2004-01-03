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Виробник: Фармюніон

ООО "Фармюнион БСВ Девелопмент"
03151 г. Киев, ул. Народного Ополчения, 7, офис 160
(044) 246-88-30
www.pbsvd.com
Продукція
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Знайдено: 3 препарати
Лацидофіл капсули, 2 млрд. cfu, № 20; Ворвартс Фарма
Лацидофіл Капсули, 2 млрд. cfu, № 20 Ворвартс Фарма
Немає в наявності
ЛАЦИДОФІЛ ФОРТЕ капсули, № 10; ООО "Фармюнион БСВ Девелопмент"
ЛАЦИДОФІЛ ФОРТЕ Капсули, № 10 ООО "Фармюнион БСВ Девелопмент"
Немає в наявності
СПАЗМОЛАК® СПК капсули, № 20; Ворвартс Фарма
СПАЗМОЛАК® СПК Капсули, № 20 Ворвартс Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
03151 г. Киев, ул. Народного Ополчения, 7, офис 160
(044) 246-88-30
www.pbsvd.com
Знайдено: 3 препарати
Лацидофіл капсули, 2 млрд. cfu, № 20; Ворвартс Фарма
Лацидофіл Капсули, 2 млрд. cfu, № 20 Ворвартс Фарма
Немає в наявності
ЛАЦИДОФІЛ ФОРТЕ капсули, № 10; ООО "Фармюнион БСВ Девелопмент"
ЛАЦИДОФІЛ ФОРТЕ Капсули, № 10 ООО "Фармюнион БСВ Девелопмент"
Немає в наявності
СПАЗМОЛАК® СПК капсули, № 20; Ворвартс Фарма
СПАЗМОЛАК® СПК Капсули, № 20 Ворвартс Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції