Київ
Виробники на літеру “F”
F. Trenka
8 препаратів
8 препаратів
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Повна назва
Официальныйный дистрибьютор - ООО "Фармпланета":
Адреса
03148, Киев, ул. Картвелишвили, 7/2
Телефон
(044) 391-54-79
Електронна пошта
[email protected]
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Капсули №30
Новалік-Фарма
від
442,14
грн
в 455 аптеках
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Трибустим
Капсули 350 мг №60
Новалік-Фарм
від
731,56
грн
в 338 аптеках
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БЕТА-ІМУН ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
Капсули 320 мг №30
Новалік-Фарм
від
356,22
грн
в 319 аптеках
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Венода
Капсули 290 мг №60
Новалік-Фарм
Немає в наявності
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Дентинокс-гель Н
Гель для ясен туба 10 г №1
Дентинокс
Немає в наявності
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ІМУН 44
Капсули №30
Vis Vitalis
Немає в наявності
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ІМУН 44
Капсули №60
Vis Vitalis
Немає в наявності
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Сітопростат
Капсули 330 мг №60
Новалік-Фарма
Немає в наявності
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