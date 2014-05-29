Київ
Виробники на літеру “F”

F. Trenka8 препаратів

8 препаратів
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Декліманс
Декліманс
Капсули №30
Новалік-Фарма
від 442,14 грн
в 455 аптеках
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Трибустим
Трибустим
Капсули 350 мг №60
Новалік-Фарм
від 731,56 грн
в 338 аптеках
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БЕТА-ІМУН ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
БЕТА-ІМУН ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
Капсули 320 мг №30
Новалік-Фарм
від 356,22 грн
в 319 аптеках
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Венода
Венода
Капсули 290 мг №60
Новалік-Фарм
Немає в наявності
Дентинокс-гель Н
Дентинокс-гель Н
Гель для ясен туба 10 г №1
Дентинокс
Немає в наявності
ІМУН 44
ІМУН 44
Капсули №30
Vis Vitalis
Немає в наявності
ІМУН 44
ІМУН 44
Капсули №60
Vis Vitalis
Немає в наявності
Сітопростат
Сітопростат
Капсули 330 мг №60
Новалік-Фарма
Немає в наявності
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