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Ексір Фармасьютикал
12 препаратів
12 препаратів
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Лораксон
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №12
Ексір Фармасьютикал
від
992,49
грн
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Зоксіцеф
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Ексипім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Лопракс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 50 мл суспензії №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Лопракс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №6
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Лоразидим
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Лораксим
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Лораксон
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №12
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Ексипенем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Супранем
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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