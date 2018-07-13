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Ексір Фармасьютикал12 препаратів

12 препаратів
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Лораксон
Лораксон
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №12
Ексір Фармасьютикал
від 992,49 грн
в 1 аптеці інших міст
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Зоксіцеф
Зоксіцеф
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Ексипім
Ексипім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лопракс
Лопракс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 50 мл суспензії №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лопракс
Лопракс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №6
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лоразидим
Лоразидим
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лораксим
Лораксим
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лораксон
Лораксон
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №12
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Ексипенем
Ексипенем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лорікацин
Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Лорікацин
Лорікацин
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Супранем
Супранем
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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