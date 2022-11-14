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Chiesi Farmaceuticals
8 препаратів
8 препаратів
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №60
Кьєзі Фармасьютікалс
від
3395,81
грн
в 300 аптеках
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від
1379,80
грн
в 287 аптеках
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від
7402,80
грн
в 285 аптеках
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Фостер
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза + 6 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Кьєзі Фармасьютікалс
від
1123,80
грн
в 6 аптеках
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Брамітоб
Розчин для інгаляцій 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Кенгрексал
Порошок для концентрату для розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №10
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Куросурф®
Суспензія для ендотрахеального введення 80 мг/мл флакон 1.5 мл №1
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
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