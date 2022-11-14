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Chiesi Farmaceuticals8 препаратів

8 препаратів
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Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №60
Кьєзі Фармасьютікалс
від 3395,81 грн
в 300 аптеках
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Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від 1379,80 грн
в 287 аптеках
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Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від 7402,80 грн
в 285 аптеках
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Фостер
Фостер
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза + 6 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Кьєзі Фармасьютікалс
від 1123,80 грн
в 6 аптеках
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Брамітоб
Брамітоб
Розчин для інгаляцій 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
Кенгрексал
Кенгрексал
Порошок для концентрату для розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №10
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
Куросурф®
Куросурф®
Суспензія для ендотрахеального введення 80 мг/мл флакон 1.5 мл №1
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
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