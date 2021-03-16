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6 препаратів
6 препаратів
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Евінопон
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 3 мл №5
Брос
від
114,50
грн
в 8 аптеках
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Йокель
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Брос
Немає в наявності
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Рестфул
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №6
Брос
Немає в наявності
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Рестфул
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №30
Брос
Немає в наявності
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Флекселіт
Розчин для ін'єкцій 250 мг ампула 1 мл №1
Брос
Немає в наявності
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Флекселіт
Розчин для ін'єкцій 500 мг ампула 2 мл №1
Брос
Немає в наявності
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