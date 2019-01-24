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Boiron6 препаратів

6 препаратів
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Оцилококцінум®
Оцилококцінум®
Гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
від 244,07 грн
в 864 аптеках
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Гомеовокс®
Гомеовокс®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
від 215,31 грн
в 844 аптеках
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Стодаль®
Стодаль®
Сироп флакон 200 мл з мірною чашкою №1
Буарон
від 221,14 грн
в 446 аптеках
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Седатив ПЦ®
Седатив ПЦ®
Таблетки №40
Буарон
від 145,58 грн
в 431 аптеці
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Коризалія®
Коризалія®
Таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
від 160,54 грн
в 373 аптеках
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Дантінорм Бебі®
Дантінорм Бебі®
Розчин для перорального застосування контейнер однодозовий 1 мл стрип в алюмінієвому пакеті №10
Буарон
від 200,60 грн
в 3 аптеках інших міст
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