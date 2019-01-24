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Boiron
6 препаратів
6 препаратів
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Адреса
БУАРОН, Сент-Фуа-ле-Лион, 69110, Франция
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Оцилококцінум®
Гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
від
244,07
грн
в 864 аптеках
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Гомеовокс®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
від
215,31
грн
в 844 аптеках
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Стодаль®
Сироп флакон 200 мл з мірною чашкою №1
Буарон
від
221,14
грн
в 446 аптеках
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Седатив ПЦ®
Таблетки №40
Буарон
від
145,58
грн
в 431 аптеці
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Коризалія®
Таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
від
160,54
грн
в 373 аптеках
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Дантінорм Бебі®
Розчин для перорального застосування контейнер однодозовий 1 мл стрип в алюмінієвому пакеті №10
Буарон
від
200,60
грн
в 3 аптеках інших міст
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