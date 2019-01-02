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Besins Healthcare
5 препаратів
5 препаратів
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Утрожестан®
Капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
від
642,12
грн
в 887 аптеках
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Утрожестан®
Капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
від
652,26
грн
в 756 аптеках
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Прожестожель®
Гель 10 мг/г туба 80 г зі шпателем-дозатором №1
Безен Хелскеа
від
222,88
грн
в 684 аптеках
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Естрожель
Гель для місцевого застосування 0,6 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 80 г №1
Безен Хелскеа
від
426,67
грн
в 505 аптеках
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Андрожель
Гель 16,2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
від
1810,00
грн
в 384 аптеках
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