Київ
Виробники на літеру “B”

Besins Healthcare5 препаратів

5 препаратів
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Утрожестан®
Утрожестан®
Капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
від 642,12 грн
в 887 аптеках
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Утрожестан®
Утрожестан®
Капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
від 652,26 грн
в 756 аптеках
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Прожестожель®
Прожестожель®
Гель 10 мг/г туба 80 г зі шпателем-дозатором №1
Безен Хелскеа
від 222,88 грн
в 684 аптеках
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Естрожель
Естрожель
Гель для місцевого застосування 0,6 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 80 г №1
Безен Хелскеа
від 426,67 грн
в 505 аптеках
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Андрожель
Андрожель
Гель 16,2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
від 1810,00 грн
в 384 аптеках
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