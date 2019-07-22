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Baxter Oncology6 препаратів

6 препаратів
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Ендоксан®
Ендоксан®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
від 1639,07 грн
в 323 аптеках
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Ендоксан® 1 г
Ендоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 1447,36 грн
в 309 аптеках
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Ендоксан® 200 мг
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
від 3091,90 грн
в 309 аптеках
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Ендоксан® 500 мг
Ендоксан® 500 мг
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 732,00 грн
в 292 аптеках
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Холоксан® 1 г
Холоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 2158,00 грн
в 290 аптеках
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Ендоксан® 200 мг
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 380,00 грн
в 1 аптеці
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