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14 препаратів
14 препаратів
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Кринон®
Гель вагінальний 8 % аплікатор однодозовий №15
Арес Трейдінг
від
2677,50
грн
в 294 аптеках
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Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №2
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл з 8-ю голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №10
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Ербітукс
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Мерк Сероно Інтернешнл
Немає в наявності
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Овітрел
Розчин для ін'єкцій 6500 мо шприц 0.5 мл №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Перговеріс®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 150 мо + 75 мо флакон з розчинником у флаконі 1 мл №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 900 мо картридж, вміщений в ручку для введення 1.5 мл з 20 голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл з 12-ю голками №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розч. у шприці по 1 мл, + голка д/п р-ну + д/введ. р-ну №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Сайзен®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1,33 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Мерк Сероно Інтернешнл
Немає в наявності
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Сайзен®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 1,33 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Немає в наявності
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Цетротід® 0,25 мг
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 0,25 мг флакон +р-ник у шприці, голки д/внес. р-ника та п/ш ін., 2тамп. №7
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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