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Alkem Lab.11 препаратів

11 препаратів
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Закстер
Закстер
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Клавам
Клавам
Порошок для оральної суспензії 125 мг/5 мл + 31,25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Клавам
Клавам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 100 мг флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Клавам
Клавам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 200 мг флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Кю-Пін 100
Кю-Пін 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Кю-Пін 200
Кю-Пін 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Кю-Пін 25
Кю-Пін 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Кю-Пін 300
Кю-Пін 300
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Ревотаз 4,5
Ревотаз 4,5
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 4 г + 0,5 г флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Тсарт 40
Тсарт 40
Таблетки 40 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Тсарт 80
Тсарт 80
Таблетки 80 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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