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Alkem Lab.
11 препаратів
11 препаратів
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Адреса
Киев, ул. Драгоманова, 17, офис А
Телефон
(044) 574-83-00
Електронна пошта
[email protected]
Факс
(044) 575-95-01
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Закстер
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Клавам
Порошок для оральної суспензії 125 мг/5 мл + 31,25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Клавам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 100 мг флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Клавам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 200 мг флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Кю-Пін 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Кю-Пін 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Кю-Пін 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Кю-Пін 300
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Ревотаз 4,5
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 4 г + 0,5 г флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Тсарт 40
Таблетки 40 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Тсарт 80
Таблетки 80 мг блістер №10
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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