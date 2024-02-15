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AbbVie Biopharmaceuticals
8 препаратів
8 препаратів
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Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,4 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від
11662,39
грн
в 49 аптеках
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Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 20 мг/0,2 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від
7790,40
грн
в 14 аптеках
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Севоран®
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
від
3380,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Алувіа
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг флакон у картонній коробці №120
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №112
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Рінвок®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №28
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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