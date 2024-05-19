Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 5 мг блістер, №30 - Київ (568430) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135