Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 5 мг блістер, №30 - Київ (568428) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 96 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
Фармація
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42