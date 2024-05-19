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Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 5 мг блістер, №30 - Київ (568428) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), блістер (2)
145,20
Економія: -34,50 грн
110,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
131,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
123,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
143,20
Економія: -32,50 грн
110,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
101,20
Економія: -5,55 грн
95,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
143,20
Економія: -32,50 грн
110,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
98,77
Економія: -3,12 грн
95,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
143,20
Економія: -32,50 грн
110,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
117,72
Економія: -3,45 грн
114,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
97,31
Економія: -3,55 грн
93,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (1)
143,20
Економія: -32,50 грн
110,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
143,20
Економія: -32,50 грн
110,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
119,67
Економія: -4,98 грн
114,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
120,33
Економія: -6,06 грн
114,27 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: блістер (1)
132,90
Економія: -20,70 грн
112,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (3)
145,20
Економія: -34,50 грн
110,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
Всього: упаковка (1)
145,20
Економія: -34,50 грн
110,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
153,70
Економія: -45,09 грн
108,61 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
131,20
Економія: -19,00 грн
112,20 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
136,99
Економія: -26,21 грн
110,78 грн