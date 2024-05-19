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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМ 400 мл - Київ (701793) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
862,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
862,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
815,50 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
878,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
905,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
924,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
878,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (2)
788,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
788,72 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
825,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
815,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
922,90 грн