Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаА-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМЦіни в аптеках

А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМ 200 мл - Київ (642347) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
616,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
691,21 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
647,22 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
722,63 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (7)
769,00 грн