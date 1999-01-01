Клінічні настанови
Інструкція з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах
Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)
Настанова з кардіології (за ред. В.М. Коваленка, 2009)
Остеоартроз. Практична настанова (В.М. Коваленко, О.П. Борткевич, 2010)
Про затвердження Порядку здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю
Рекомендації з фармакологічної підтримки ранньої моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту Європейської академії неврології і Європейської федерації нейрореабілітаційних товариств
Серцево-судинні захворювання (за ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова, 2020)
Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016)
Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017)
Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (2021)