дорослим рer оs та в/м; рer оs: невідкладне лікування шизофренії та біполярної манії: рекомендована початкова доза — 40 мг 2 рази на добу; добову доза може бути підвищена до 80 мг 2 рази на добу, за наявності показань, МДД призначати не раніше 3-го дня лікування, МДД — не вище 160 мг; підтримуюча терапія шизофренії: у мінімальній ефективній дозі — 20 мг 2 рази на добу; в/м: рекомендована доза — 10 мг, МДД — 40 мг; у дозі по 10 мг вводити через кожні 2 год; деяким пацієнтам застосовувати 20 мг, наступну дозу 10 мг вводити через 4 год, у подальшому у дозах по 10 мг можна вводити через кожні 2 год до досягнення МДД; в/м застосування протягом понад 3 днів поспіль не досліджували; при необхідності тривалого застосування якомога швидше перейти з в/м застосування на пероральне у формі капсул у дозуванні до 80 мг 2 рази на добу.