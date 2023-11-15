одночасне застосування із алкоголем не рекомендовано (посилення седативної дії).

Слід дотримуватись обережності у разі одночасного застосування з антипсихотичними, снодійними, анксіолітичними, седативними, антидепресивними засобами, опіоїдними анальгетиками, антиепілептичними, анестезуючими препаратами, антигістамінними препаратами із седативною дією (можливе посилення центральної седативної дії). У разі застосування з опіоїдними анальгетиками може посилитися ейфорична дія, яка призводить до збільшення фізичної залежності.

Фармакокінетична взаємодія між залеплоном та венлафаксином (у лікарській формі із подовженою дією) не відзначалася. Венлафаксин у дозі 75 мг або 150 мг на добу, у лікарській формі з подовженим вивільненням, що застосовується в комбінації з 10 мг залеплону, не зумовлює порушень пам’яті або психомоторних реакцій.

Обережно застосовувати одночасно з циметидином, який підвищує концентрацію залеплону у плазмі крові на 85%, гальмуючи альдегідоксидазу та СYP3A4.

Застосування одночасно з 800 мг еритроміцину призводить до збільшення концентрації залеплону у плазмі крові на 34%, що може спричинити потенціювання його седативної дії. Необхідності у модифікації дози залеплону немає.

Препарати — індуктори СYP3A4, такі як рифампіцин, карбамазепін, фенобарбітал, при одночасному застосуванні з залеплоном можуть зменшити його ефективність.

Залеплон не впливає на фармакокінетику і фармакодинаміку дигоксину і варфарину з вузьким лікувальним індексом.

Ібупрофен при одночасному застосуванні із залеплоном не спричиняє додаткової взаємодії.