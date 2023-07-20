ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ (ZUCLOPENTHIXOL) Діюча речовина
нейролептик з групи тіоксантену; антипсихотичний ефект нейролептиків пов’язують із блокадою дофамінових рецепторів, залученням блокади 5НТ-рецепторів; має високу спорідненість до обох дофамінових D1 і D2-рецепторів, α1-адренорецепторів і 5НТ2 рецепторів, не має спорідненості до холінергічних мускаринових рецепторів; має слабку спорідненість до гістамінових (Н1) рецепторів і не має блокуючої дії на α2-адренорецептори; зменшує супутні симптоми (ворожість, підозрілість, тривожність та агресивність); спричиняє транзиторний дозозалежний седативний ефект.
г. та хр. шизофренія та інші психози, з симптомами галюцинації, манії та порушення мислення зі збудженням, невгамовністю, ворожістю та агресивністю; маніакальна фаза маніакально-депресивного психозу; збудження або інші поведінкові розлади у пацієнтів з розумовою відсталістю.
внутрішньо р/оs та в/м глибоко; табл.: г. шизофренія та інші г. психози, виражені г. стани збудження, манія: дорослим 10-50 мг/добу, при виражених розладах і станах помірної тяжкості початкову дозу 20 мг/добу збільшувати на 10-20 мг кожні 2-3 дні до 75 мг/добу і більше; максимальна разова доза - 40 мг, МДД - 150; хр. шизофренія та інші хр. психози: підтримуюча доза - 20-40 мг/добу; ажитація у пацієнтів із розумовою відсталістю: 6-20 мг/добу, дозу збільшувати до 25-40 мг/добу; р-н д/ін`єкц.: в/м (р-н 50мг/мл, зуклопентиксолу ацетат) звичані дози для дорослих - 50-150 мг, ін’єкц. об’ємом понад 2 мл розділити між двома місцями введення, при необхідності повторні ін’єкц. з інтервалом 2-3 дні; терапія не вище 2 тижнів; максимальна сумарна доза за весь курс терапії - не більше 400 мг, а кількість ін’єкц. - не більше 4; в/м (р-н 200мг/мл, зуклопентиксолу деканоат): при підтримуючому лікуванні діапазон дозувань - 200-400 мг (1-2 мл) кожні 2 -4 тижні.
підвищена чутливість до будь-якого компонента ЛЗ, циркуляторний колапс, пригнічення ЦНС будь-якого походження (алкогольна, барбітуратна чи опіоїдна інтоксикація), кома.
екстрапірамідні симптоми, тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз; гіперчутливість, анафілактична реакція; гіперпролактинемія; посилений/ чи знижений апетит, збільшення/ чи зменшення маси тіла, гіперглікемія, порушення толерантності до глюкози, гіперліпідемія; безсоння, депресія, тривожність, нервозність, патологічні сновидіння, збудження, зниження лібідо, апатія, кошмари, посилене лібідо, сплутаність свідомості; сонливість, акатизія, гіпер- чи гіпокінезія, тремор, дистонія, гіпертонус, запаморочення, головний біль, парестезія, порушення уваги, амнезія, порушення ходи, дискінезія, пізня дискінезія, гіперрефлексія, паркінсонізм, синкопе, атаксія, розлади мовлення, гіпотонус, судоми, мігрень, злоякісний нейролептичний с-м; порушення акомодації, зору, рухи очей, мідріаз; запаморочення, гіперчутливість, дзвін у вухах, тахікардія, посилене серцебиття, подовження інтервалу QT на ЕКГ; артеріальна гіпотензія, припливи, венозний тробмоемболізм; закладення носа, задишка; сухість у роті, гіперсекреція слини, запор, блювання, диспепсія, абдомінальний біль, нудота, метеоризм; порушення функціональних тестів, холестатичний гепатит, жовтяниця; гіпергідроз, свербіж, висип, реакції світлочутливості, порушення пігментації, себорея, дерматит, пурпура; міалгія, м’язова ригідність, тризм, кривошия; розлади сечовипускання, затримка сечі, поліурія; відсутність еякуляції, еректильна дисфункція, оргастичні розлади у жінок, сухість вульвовагінальної ділянки, гінекомастія, галакторея, аменорея, пріапізм; астенія, втомлюваність, нездужання, біль, спрага, гіпотермія, пірексія; симптоми відміни при раптовому припиненні застосування; д/р-ну д/ін`єкц.: реакція у місці ін’єкц.; невідомо: с-м відміни у новонароджених.