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Активні речовини — “К”КУКУРУДЗА ЗВИЧАЙНА*& (ZEA MAYS*&)

КУКУРУДЗА ЗВИЧАЙНА*& (ZEA MAYS*&) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Кукурудзяні рильця стовпчики з приймочками різано-пресовані, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Кукурудзяні рильця Стовпчики з приймочками різано-пресовані, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 619 аптеках
від 31,89 грн
Ціни в аптеках
Кукурудзяні рильця стовпчики із приймочками, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20; Віола
Кукурудзяні рильця Стовпчики із приймочками, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 Віола
В 232 аптеках
від 30,96 грн
Ціни в аптеках
Кукурудзяні рильця стовпчики із приймочками, 30 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Кукурудзяні рильця Стовпчики із приймочками, 30 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 216 аптеках
від 21,87 грн
Ціни в аптеках