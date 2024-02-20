Активні речовини — “К”КУКУРУДЗА ЗВИЧАЙНА*& (ZEA MAYS*&) КУКУРУДЗА ЗВИЧАЙНА*& (ZEA MAYS*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Кукурудзяні рильця Стовпчики з приймочками різано-пресовані, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави" В 619 аптеках від 31,89 грн Ціни в аптеках Кукурудзяні рильця Стовпчики із приймочками, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 Віола В 232 аптеках від 30,96 грн Ціни в аптеках Кукурудзяні рильця Стовпчики із приймочками, 30 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола В 216 аптеках від 21,87 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять КУКУРУДЗА ЗВИЧАЙНА*&